Ермак после увольнения был у Зеленского, заявили в Раде

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Андрей Ермак после увольнения с поста главы офиса Владимира Зеленского был у Зеленского и имел с ним разговор, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"После своего увольнения Андрей Ермак был в офисе президента в эту субботу. И был, чтобы не только забрать вещи, а еще достаточно долгое время провел на 4-м этаже - это этаж президента", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Железняк 28 ноября заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.