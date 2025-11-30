Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот - РИА Новости, 30.11.2025
18:24 30.11.2025 (обновлено: 19:27 30.11.2025)
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот
в мире, опек+
В мире, ОПЕК+
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"Подтвердить уровень общей добычи нефти странами-участницами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в Декларации о сотрудничестве (DoC), который был согласован на 38-й министерской встрече до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также было подтверждено, что заседания мониторингового комитета ОПЕК+ продолжат проводиться раз в два месяца, и по их итогам может созываться внеочередное совещание всех глав делегаций.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующие в сделке Иран, Венесуэлу и Ливию, суммарный предельный уровень добычи на 2025 год составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Относительно 2024 года он постепенно увеличивался на 300 тысяч баррелей в сутки за счет роста квоты для ОАЭ.
