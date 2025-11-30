МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье.

В рамках встречи также было подтверждено, что заседания мониторингового комитета ОПЕК+ продолжат проводиться раз в два месяца, и по их итогам может созываться внеочередное совещание всех глав делегаций.