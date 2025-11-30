https://ria.ru/20251130/ekonomika-2058770728.html
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот - РИА Новости, 30.11.2025
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T18:24:00+03:00
2025-11-30T18:24:00+03:00
2025-11-30T19:27:00+03:00
в мире
опек+
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_2e9a37700db144223e746c75f720a7b0.jpg
https://ria.ru/20251130/opek-2058770058.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_62a79c1f6c88a82ddc85e0ef20cf8096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, опек+
ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот
ОПЕК+ подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ОПЕК+ на встрече всех глав делегаций подтвердил действие текущих квот до конца 2026 года, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"Подтвердить уровень общей добычи нефти странами-участницами ОПЕК
и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в Декларации о сотрудничестве (DoC), который был согласован на 38-й министерской встрече до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
В рамках встречи также было подтверждено, что заседания мониторингового комитета ОПЕК+ продолжат проводиться раз в два месяца, и по их итогам может созываться внеочередное совещание всех глав делегаций.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. Если не учитывать не участвующие в сделке Иран
, Венесуэлу
и Ливию
, суммарный предельный уровень добычи на 2025 год составляет 39,725 миллиона баррелей в сутки. Относительно 2024 года он постепенно увеличивался на 300 тысяч баррелей в сутки за счет роста квоты для ОАЭ
.