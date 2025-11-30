Рейтинг@Mail.ru
Движение у Рижского цветочного рынка в Москве парализовано - РИА Новости, 30.11.2025
15:17 30.11.2025
Движение у Рижского цветочного рынка в Москве парализовано
Движение у Рижского цветочного рынка в Москве парализовано - РИА Новости, 30.11.2025
Движение у Рижского цветочного рынка в Москве парализовано
Движение у цветочного Рижского рынка в Москве парализовано в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 30.11.2025
москва
россия
день матери
общество
москва
россия
москва, россия, день матери, общество
Москва, Россия, День матери, Общество
Движение у Рижского цветочного рынка в Москве парализовано

В Москве в День матери парализовано движение у цветочного Рижского рынка

© РИА Новости / Максим Блинов
Продажа цветов на Рижском рынке
Продажа цветов на Рижском рынке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Продажа цветов на Рижском рынке. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение у цветочного Рижского рынка в Москве парализовано в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Согласна данным "Яндекс.Карты", движение сильно затруднено на Водопроводном переулке, съезде с Рижской эстакады и на проспекте Мира.
День матери - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Открытки ко Дню матери 2025 — 15 красивых картинок с поздравлениями
Вчера, 12:24
 
Москва
Россия
День матери
Общество
 
 
