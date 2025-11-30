Движение у Рижского цветочного рынка в Москве парализовано

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение у цветочного Рижского рынка в Москве парализовано в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Согласна данным "Яндекс.Карты", движение сильно затруднено на Водопроводном переулке, съезде с Рижской эстакады и на проспекте Мира.