Движение у Рижского цветочного рынка в Москве парализовано
Движение у цветочного Рижского рынка в Москве парализовано в воскресенье, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 30.11.2025
