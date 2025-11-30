НАБУ хочет предъявить обвинения депутатам партии Зеленского, заявили в Раде

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Могу подтвердить информацию о том, что в ближайшее время ряд народных депутатов "Слуги народа" получат подозрения НАБУ. Количество счастливчиков мне не известно, но известен предмет расследования: легализация доходов, полученных незаконным путем, предложение и получение неправомерной выгоды. Один из элементов расследования - ежемесячные выплаты так называемых "бензиновых денег", компенсации поездок на заседания Рады их черной кассы Миндича", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.