НАБУ хочет предъявить обвинения депутатам партии Зеленского, заявили в Раде

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.