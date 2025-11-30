Блогера Гаджиева, сбившего людей, обязали выплатить им компенсацию

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Суд обязал автоблогера Гаджи Гаджиева, год назад сбившего двух человек при дрифте в подмосковном Одинцово, выплатить один миллион рублей в качестве моральной компенсации пострадавшим, хотя они требовали 10 миллионов рублей, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

В ноябре 2024 года автоблогер во время дрифта не справился с управлением BMW и въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово , одной из двоих пострадавших, по сообщениям СМИ, была женщина с коляской. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, фигурант скрылся с места происшествия. Позже Гажиев пришёл с повинной в отдел полиции, сообщали в подмосковном главке МВД РФ.

Согласно материалам, оба потерпевших заявили гражданские иски с требованием взыскать с Гаджиева по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина указал, что ему был причинен сильнейший физический болевой синдром, требующий длительного лечения и реабилитационных мероприятий, из-за невозможности осуществлять уход за собой он испытывает эмоциональный стресс, последствиями которого оказались частичная потеря сна, головные боли, повышенная раздражительность. Женщина объяснила свои требования тяжестью полученных повреждений и длительностью лечения. Гаджиев предъявленные иски посчитал существенно завышенными.

"Суд полагает, что заявленные суммы в счет компенсации морального вреда, являются чрезмерными… Суд считает необходимым взыскать с подсудимого в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего денежную сумму в размере 500 тысяч рублей, в пользу потерпевшей – 500 тысяч рублей", - говорится в документе.

Кроме того, суд взыскал с Гаджиева 220 тысяч рублей, которые решено направить на возмещение потерпевшим расходов за услуги адвокатов. Блогер возражал против взыскания процессуальных издержек.

Согласно материалам, сами потерпевшие в показаниях отметили, что родственники Гаджиева приносили извинения и передали им в счет возмещения ущерба в общей сложности 435 тысяч рублей. Блогер в показаниях отметил, что после ДТП купил еду и "иные принадлежности" для пострадавших, а в последующем перевел им средства на лекарства.

Уточняется, что обоим пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, мужчина получил тупую сочетанную травму тела с переломом височной кости, а девушка - перелом левой бедренной кости.