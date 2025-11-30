Рейтинг@Mail.ru
Блогера Гаджиева, сбившего людей, обязали выплатить им компенсацию - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 30.11.2025 (обновлено: 07:31 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/dtp-2058683226.html
Блогера Гаджиева, сбившего людей, обязали выплатить им компенсацию
Блогера Гаджиева, сбившего людей, обязали выплатить им компенсацию - РИА Новости, 30.11.2025
Блогера Гаджиева, сбившего людей, обязали выплатить им компенсацию
Суд обязал автоблогера Гаджи Гаджиева, год назад сбившего двух человек при дрифте в подмосковном Одинцово, выплатить один миллион рублей в качестве моральной... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T06:07:00+03:00
2025-11-30T07:31:00+03:00
происшествия
россия
одинцово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030648331_234:0:1148:514_1920x0_80_0_0_9c2992ab09bbebfab94f5485fe3621a6.jpg
https://ria.ru/20251130/dtp-2058682230.html
https://ria.ru/20251126/drift-2057650727.html
https://ria.ru/20240302/shtraf-1930651799.html
россия
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030648331_348:0:1033:514_1920x0_80_0_0_5fbbc99269d0e11345915f68ef59ff81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, одинцово
Происшествия, Россия, Одинцово
Блогера Гаджиева, сбившего людей, обязали выплатить им компенсацию

Суд обязал Гаджиева, сбившего людей, выплатить пострадавшим миллион рублей

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramАвтоблогер Гаджи Гаджиев в зале суда
Автоблогер Гаджи Гаджиев в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Автоблогер Гаджи Гаджиев в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Суд обязал автоблогера Гаджи Гаджиева, год назад сбившего двух человек при дрифте в подмосковном Одинцово, выплатить один миллион рублей в качестве моральной компенсации пострадавшим, хотя они требовали 10 миллионов рублей, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В ноябре 2024 года автоблогер во время дрифта не справился с управлением BMW и въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово, одной из двоих пострадавших, по сообщениям СМИ, была женщина с коляской. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, фигурант скрылся с места происшествия. Позже Гажиев пришёл с повинной в отдел полиции, сообщали в подмосковном главке МВД РФ.
Дрифт - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Автоблогер Гаджиев рассказал, как сбил двух человек в городе Одинцово
05:46
Согласно материалам, оба потерпевших заявили гражданские иски с требованием взыскать с Гаджиева по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина указал, что ему был причинен сильнейший физический болевой синдром, требующий длительного лечения и реабилитационных мероприятий, из-за невозможности осуществлять уход за собой он испытывает эмоциональный стресс, последствиями которого оказались частичная потеря сна, головные боли, повышенная раздражительность. Женщина объяснила свои требования тяжестью полученных повреждений и длительностью лечения. Гаджиев предъявленные иски посчитал существенно завышенными.
"Суд полагает, что заявленные суммы в счет компенсации морального вреда, являются чрезмерными… Суд считает необходимым взыскать с подсудимого в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего денежную сумму в размере 500 тысяч рублей, в пользу потерпевшей – 500 тысяч рублей", - говорится в документе.
Кроме того, суд взыскал с Гаджиева 220 тысяч рублей, которые решено направить на возмещение потерпевшим расходов за услуги адвокатов. Блогер возражал против взыскания процессуальных издержек.
Согласно материалам, сами потерпевшие в показаниях отметили, что родственники Гаджиева приносили извинения и передали им в счет возмещения ущерба в общей сложности 435 тысяч рублей. Блогер в показаниях отметил, что после ДТП купил еду и "иные принадлежности" для пострадавших, а в последующем перевел им средства на лекарства.
BMW-M2 Competition - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
У жителя Смоленска, устроившего дрифт ради девушки, конфисковали BMW
26 ноября, 11:56
Уточняется, что обоим пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, мужчина получил тупую сочетанную травму тела с переломом височной кости, а девушка - перелом левой бедренной кости.
В июле суд в Одинцово приговорил Гаджиева к трем годам колонии-поселения со штрафом 200 тысяч рублей и лишением водительских прав на 2,5 года. Блогер признан виновным по статьям 267.1 УК РФ (Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
Автомобиль с пассажиром, едущие с нарушением ПДД по городу Уфе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Уфе девушка, ехавшая на дрифтующей машине, заплатит штраф
2 марта 2024, 09:52
 
ПроисшествияРоссияОдинцово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала