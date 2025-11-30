Автоблогер Гаджиев рассказал, как сбил двух человек в городе Одинцово

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Осужденный автоблогер Гаджи Гаджиев рассказал, что для съемки видео приехал на дрифт-шоу в Одинцово, где сел за руль неисправного автомобиля BMW и во время дрифта сбил двух человек, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, блогер пояснил суду, что прибыл около полуночи 16 ноября 2024 года со своими знакомыми на парковку на северном обходе Одинцово посмотреть и снять на видео дрифт-шоу, где собрались около 300 человек и до 100 автомобилей. По его словам, он сам сел за руль BMW его товарища, на которой до него на этом шоу уже проехали около пяти человек.

"Машина была без номеров, так как ее не могли поставить на учет, она была изношенная, в неисправном состоянии. Когда сел за руль, на приборной панели горели ошибки датчик АБС, датчик привода. Погода была пасмурная, резина на автомашине "лысая". Несмотря на это хотел прокатиться на данной машине, так как она была самая мощная. Во время движения на полуторном круге автомашину занесло задней частью в толпу стоящих там людей… Услышал крики и сразу выбежал из машины, увидел двух пострадавших", - приводятся показания блогера в документе.

По его словам, он хотел оказать первую помощь пострадавшему, но его остановили.

"Подошел, чтобы оказать первую медицинскую помощь, взял на руки потерпевшего, но его стали останавливать, кричали из толпы: не трогай, положи, и он положил его на место. Затем пошел к потерпевшей. Потерпевшая была в сознании, крови он не видел. От произошедшего он был в панике, кто-то вызвал скорую помощь", - сообщил Гаджиев.

В июле суд в Одинцово приговорил Гаджиева к трем годам колонии-поселения со штрафом 200 тысяч рублей и лишением водительских прав на 2,5 года. Блогер признан виновным по статьям 267.1 УК РФ (Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).