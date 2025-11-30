Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Осужденный автоблогер Гаджи Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими во время дрифта в подмосковном Одинцово, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

В ноябре 2024 года автоблогер во время дрифта не справился с управлением BM W и въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово , одной из двоих пострадавших, по сообщениям СМИ, была женщина с коляской. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, фигурант скрылся с места происшествия, а ранее "неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение грубых нарушений в области дорожного движения". Позже Гажиев пришёл с повинной в отдел полиции, сообщали в подмосковном главке МВД РФ.

"Подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, в содеянном раскаялся, принес свои извинения потерпевшей стороне. По существу предъявленного обвинения показал, что умысла скрываться с места ДТП с целью уйти от ответственности у него не было, он хотел оказать помощь потерпевшим. Вину в совершении преступления по статье 267.1 УК РФ не признает, так как когда он "дрифтил" был один, других автомашин не было", - говорится в документе.

Согласно материалам, полиция узнала о причастности Гаджиева к ДТП от третьих лиц и через информационные ресурсы раньше, чем он явился к следователю. Блогер в показаниях пояснил, что не собирался скрываться, а уехал с места ДТП для оказания помощи потерпевшим. Однако суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку потерпевшие были госпитализированы в больницу бригадой скорой помощи и в помощи Гаджиева не нуждались. Сам блогер отметил, что он утром проезжал место ДТП, но там никого не было.

"Уехал к сестре, так как был очень расстроен, затем его вызвали к следователю. О том, что он находится в розыске, ему известно не было, узнал об этом только из СМИ и явился в следствие", - приводятся показания Гаджиева в материалах.