Рейтинг@Mail.ru
Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/dtp-2058679906.html
Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими
Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими - РИА Новости, 30.11.2025
Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими
Осужденный автоблогер Гаджи Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими во время дрифта в подмосковном Одинцово, сказано в материалах, которые... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T04:50:00+03:00
2025-11-30T04:50:00+03:00
происшествия
россия
одинцово
bmw ag
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030648331_234:0:1148:514_1920x0_80_0_0_9c2992ab09bbebfab94f5485fe3621a6.jpg
https://ria.ru/20250916/driftery-2042151505.html
https://ria.ru/20251126/drift-2057650727.html
россия
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030648331_348:0:1033:514_1920x0_80_0_0_5fbbc99269d0e11345915f68ef59ff81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, одинцово, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Россия, Одинцово, BMW AG, BMW 1
Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими

Гаджиев, сбивший людей при дрифте в городе Одинцово, частично признал вину

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramАвтоблогер Гаджи Гаджиев в зале суда
Автоблогер Гаджи Гаджиев в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Автоблогер Гаджи Гаджиев в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Осужденный автоблогер Гаджи Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими во время дрифта в подмосковном Одинцово, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В ноябре 2024 года автоблогер во время дрифта не справился с управлением BMW и въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово, одной из двоих пострадавших, по сообщениям СМИ, была женщина с коляской. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, фигурант скрылся с места происшествия, а ранее "неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение грубых нарушений в области дорожного движения". Позже Гажиев пришёл с повинной в отдел полиции, сообщали в подмосковном главке МВД РФ.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Дрифтеры, прокатившиеся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел
16 сентября, 08:14
"Подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, в содеянном раскаялся, принес свои извинения потерпевшей стороне. По существу предъявленного обвинения показал, что умысла скрываться с места ДТП с целью уйти от ответственности у него не было, он хотел оказать помощь потерпевшим. Вину в совершении преступления по статье 267.1 УК РФ не признает, так как когда он "дрифтил" был один, других автомашин не было", - говорится в документе.
Согласно материалам, полиция узнала о причастности Гаджиева к ДТП от третьих лиц и через информационные ресурсы раньше, чем он явился к следователю. Блогер в показаниях пояснил, что не собирался скрываться, а уехал с места ДТП для оказания помощи потерпевшим. Однако суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку потерпевшие были госпитализированы в больницу бригадой скорой помощи и в помощи Гаджиева не нуждались. Сам блогер отметил, что он утром проезжал место ДТП, но там никого не было.
"Уехал к сестре, так как был очень расстроен, затем его вызвали к следователю. О том, что он находится в розыске, ему известно не было, узнал об этом только из СМИ и явился в следствие", - приводятся показания Гаджиева в материалах.
В июле суд в Одинцово приговорил Гаджиева к трем годам колонии-поселения со штрафом 200 тысяч рублей и лишением водительских прав на 2,5 года. Блогер признан виновным по статьям 267.1 УК РФ (Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
BMW-M2 Competition - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
У жителя Смоленска, устроившего дрифт ради девушки, конфисковали BMW
26 ноября, 11:56
 
ПроисшествияРоссияОдинцовоBMW AGBMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала