В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово в Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:41:00+03:00
2025-11-30T09:41:00+03:00
2025-11-30T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
