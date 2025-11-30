Рейтинг@Mail.ru
Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/dotkom-2058677846.html
Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком
Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком - РИА Новости, 30.11.2025
Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T03:53:00+03:00
2025-11-30T03:53:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
ким дотком (шмитц)
николас мадуро
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_df1bd0ce5c558ef9dee0129dc73f9a48.jpg
https://ria.ru/20251130/tramp-2058677150.html
https://ria.ru/20251129/venesuela-2058663254.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, ким дотком (шмитц), николас мадуро, брикс, megaupload, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Ким Дотком (Шмитц), Николас Мадуро, БРИКС, Megaupload, NBC
Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком

Основатель Megaupload Дотком: действия Трампа в адрес Венесуэлы усиливают БРИКС

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы ускоряют упадок США и усиливают позиции БРИКС.
"Действия Трампа ускоряют упадок США и усиливают БРИКС. Борьба с Венесуэлой даёт топливо его внутренним врагам. Трамп ничего не извлек из прошлых ошибок", - написал он в соцсети X.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Трамп в разговоре с Мадуро угрожал применением силы, пишут СМИ
03:34
В субботу президент Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство
Вчера, 22:32
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампКим Дотком (Шмитц)Николас МадуроБРИКСMegauploadNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала