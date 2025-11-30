Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы ускоряют упадок США и усиливают позиции БРИКС.

В субботу президент Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.