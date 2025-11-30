Действия Трампа в адрес Венесуэлы ускоряют упадок США, заявил Дотком

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, считает, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы ускоряют упадок США и усиливают позиции БРИКС.
"Действия Трампа ускоряют упадок США и усиливают БРИКС. Борьба с Венесуэлой даёт топливо его внутренним врагам. Трамп ничего не извлек из прошлых ошибок", - написал он в соцсети X.
В субботу президент Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в четверг сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.