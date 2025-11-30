В Донецке прошел масштабный флешмоб к 24-летию ЕР

ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Масштабный флешмоб с автопробегом ко дню 24-летия всероссийской политической партии "Единая Россия" прошел в центре Донецка в ДНР, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.