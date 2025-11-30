В Донецке прошел масштабный флешмоб к 24-летию ЕР

ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Масштабный флешмоб с автопробегом ко дню 24-летия всероссийской политической партии "Единая Россия" прошел в центре Донецка в ДНР, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
"Мы находимся в парке "Ленинского комсомола" возле мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", где проводим флешмоб к 24-летию нашей партии "Единая Россия". "Единая Россия" – это та партия, которая первая зашла в ДНР, когда началась специальная военная операция. Та партия, которая первая открыла гуманитарный центр в Мариуполе. Та партия, которая доставляет гуманитарные грузы не только на освобожденные территории, но и нашим военным… Сегодня ребята выстроятся в надпись "Единая Россия 24". После этого сядут по машинам, и мы поедем по центральным улицам нашего города, чтобы зарядить позитивными эмоциями не только себя, но и всех окружающих людей" , - сказал Добровольский.
