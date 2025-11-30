Рейтинг@Mail.ru
19:53 30.11.2025
В Донецке прошел масштабный флешмоб к 24-летию ЕР
В Донецке прошел масштабный флешмоб к 24-летию ЕР
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
единая россия
молодая гвардия единой россии
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
донецкая народная республика, донецк, мариуполь, единая россия, молодая гвардия единой россии
Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России
© Фото : Сергей Добровольский / TelegramАвтопробег ко дню 24-летия всероссийской политической партии "Единая Россия" в Донецке, ДНР
Автопробег ко дню 24-летия всероссийской политической партии "Единая Россия" в Донецке, ДНР
ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Масштабный флешмоб с автопробегом ко дню 24-летия всероссийской политической партии "Единая Россия" прошел в центре Донецка в ДНР, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
«
"Мы находимся в парке "Ленинского комсомола" возле мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", где проводим флешмоб к 24-летию нашей партии "Единая Россия". "Единая Россия" – это та партия, которая первая зашла в ДНР, когда началась специальная военная операция. Та партия, которая первая открыла гуманитарный центр в Мариуполе. Та партия, которая доставляет гуманитарные грузы не только на освобожденные территории, но и нашим военным… Сегодня ребята выстроятся в надпись "Единая Россия 24". После этого сядут по машинам, и мы поедем по центральным улицам нашего города, чтобы зарядить позитивными эмоциями не только себя, но и всех окружающих людей" , - сказал Добровольский.
Он добавил, что мероприятие завершилось автопробегом из более 30 машин, которые проехали по Донецку с флагами России и политической партии.
Донецкая Народная РеспубликаДонецкМариупольЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой России
 
 
