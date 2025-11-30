Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обвинил участников флешмоба в соцсетях против певицы в "дешевом пиаре".

"Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты — да, это удобно, это работает, дает свои результаты", — сказал он РИА Новости.

Ситуацию с мошенничеством в отношении Долиной из-за квартиры собеседник назвал "трагичной". По его словам, те, кто гонится за лайками и репостами, преследуют корыстные цели и не вникают в суть вопроса.

Как подчеркнул Пудовкин , вопрос мошенничества — очень болезненный, его жертвой может стать каждый, а публичным людям оно обходится втридорога: им приходится расплачиваться эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес.

"Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех", — пояснил Пудовкин.

Он уточнил, что некоторых виновных уже приговорили к уголовным срокам, однако следственные действия продолжаются: установлены не все участники преступной группы.

В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Певица заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности Лурье на спорное имущество прекратили и признали его за Долиной.