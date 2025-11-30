https://ria.ru/20251130/dolina-2058748436.html
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее - РИА Новости, 30.11.2025
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее
Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обвинил участников флешмоба в соцсетях против певицы в "дешевом пиаре". РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T16:02:00+03:00
2025-11-30T16:02:00+03:00
2025-11-30T17:03:00+03:00
россия
лариса долина
сергей пудовкин
общество
жилье
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027190387_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_2405a5fffe7645844f2484318005c5ce.jpg
https://ria.ru/20251128/period-2058252309.html
https://realty.ria.ru/20251129/op-2058089968.html
https://realty.ria.ru/20251031/delo-2051811460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027190387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94e91f52849129b0f083f34ec6c0ad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, сергей пудовкин, общество, жилье, мошенничество
Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Общество, Жилье, Мошенничество
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее
Представитель Долиной Пудовкин осудил участников флешмоба за травлю певицы
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обвинил участников флешмоба в соцсетях против певицы в "дешевом пиаре".
"Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты — да, это удобно, это работает, дает свои результаты", — сказал он РИА Новости.
Ситуацию с мошенничеством в отношении Долиной
из-за квартиры собеседник назвал "трагичной". По его словам, те, кто гонится за лайками и репостами, преследуют корыстные цели и не вникают в суть вопроса.
Как подчеркнул Пудовкин
, вопрос мошенничества — очень болезненный, его жертвой может стать каждый, а публичным людям оно обходится втридорога: им приходится расплачиваться эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес.
"Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех", — пояснил Пудовкин.
Он уточнил, что некоторых виновных уже приговорили к уголовным срокам, однако следственные действия продолжаются: установлены не все участники преступной группы.
В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Певица заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности Лурье на спорное имущество прекратили и признали его за Долиной.
Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру покупателю, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья. Из-за этого в соцсетях начался флешмоб против Долиной.