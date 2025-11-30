Рейтинг@Mail.ru
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 30.11.2025 (обновлено: 17:03 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/dolina-2058748436.html
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее - РИА Новости, 30.11.2025
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее
Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обвинил участников флешмоба в соцсетях против певицы в "дешевом пиаре". РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T16:02:00+03:00
2025-11-30T17:03:00+03:00
россия
лариса долина
сергей пудовкин
общество
жилье
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027190387_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_2405a5fffe7645844f2484318005c5ce.jpg
https://ria.ru/20251128/period-2058252309.html
https://realty.ria.ru/20251129/op-2058089968.html
https://realty.ria.ru/20251031/delo-2051811460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027190387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94e91f52849129b0f083f34ec6c0ad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, сергей пудовкин, общество, жилье, мошенничество
Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Общество, Жилье, Мошенничество
Представитель Долиной прокомментировал флешмоб против нее

Представитель Долиной Пудовкин осудил участников флешмоба за травлю певицы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обвинил участников флешмоба в соцсетях против певицы в "дешевом пиаре".
"Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты — да, это удобно, это работает, дает свои результаты", — сказал он РИА Новости.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В ГД начали обсуждать введение периода охлаждения для сделок с квартирами
28 ноября, 09:10
Ситуацию с мошенничеством в отношении Долиной из-за квартиры собеседник назвал "трагичной". По его словам, те, кто гонится за лайками и репостами, преследуют корыстные цели и не вникают в суть вопроса.
Как подчеркнул Пудовкин, вопрос мошенничества — очень болезненный, его жертвой может стать каждый, а публичным людям оно обходится втридорога: им приходится расплачиваться эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес.
"Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех", — пояснил Пудовкин.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В ОП объяснили, что делать покупателю при возврате жилья по "схеме Долиной"
29 ноября, 04:15
Он уточнил, что некоторых виновных уже приговорили к уголовным срокам, однако следственные действия продолжаются: установлены не все участники преступной группы.
В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Певица заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности Лурье на спорное имущество прекратили и признали его за Долиной.
Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру покупателю, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья. Из-за этого в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
Спектакль С любимыми не расставайтесь в Театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
 
РоссияЛариса ДолинаСергей ПудовкинОбществоЖильеМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала