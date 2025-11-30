В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал Верховный суд РФ принять новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной.

В четверг второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице. В свою очередь покупательница квартиры певицы, по словам ее адвоката Светланы Свириденко, подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.

"Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю", - сказал Гаврилов РИА Новости.

По его словам, такое постановление способно задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.

"В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье", - добавил политик.

Гаврилов отметил, что эта история после решения Второго кассационного суда превратилась из частного спора в демонстрацию того, как в настоящее время устроены риски на рынке вторичного жилья.

Депутат подчеркнул, что суд оставил в силе акты нижестоящих инстанций, и для всех, кто копит на квартиру годами, воспринимает ее как главный способ сохранить накопления, это сигнал куда сильнее любых абстрактных обсуждений.

Он считает, что в настоящее время практика идет по пути, при котором даже очень тщательная проверка объекта и продавца не гарантирует сохранность приобретенного имущества. По мнению Гаврилова, риск дефектов воли фактически смещается с продавца и его окружения на конечного приобретателя.

"При этом конструкция, заложенная в Гражданский кодекс, выглядит иначе. Общая модель последствий недействительности сделки основана на двусторонней реституции: каждая сторона возвращает все полученное, а при невозможности вернуть вещь возмещает ее стоимость", - рассказал глава думского комитета.

Парламентарий уточнил, что отказ от этого порядка допускается только в узких случаях, и обычная купля продажа квартиры, оплаченной из легальных источников, трудно в такой вписывается, поэтому на этом фоне решение по делу Долиной воспринимается как "разворот": покупательнице не только отказали в сохранении права, но и оставили без возврата уплаченной суммы.

"Теоретически конструкция защиты добросовестного приобретателя связана и с механизмом компенсации за счет казны: закон о госрегистрации недвижимости дает возможность разовой выплаты, если жилье у такого приобретателя все же изъяли и не получается взыскать убытки с конкретных лиц. На практике реализация этой нормы требует отдельного судебного процесса, строгих доказательств и уже вступившего в силу решения об утрате квартиры. Если подход, примененный по делу Долиной, закрепится и в дальнейшем суды станут отказывать в признании двусторонней реституции и в защите покупателя, пользоваться компенсационным механизмом будет все сложнее", - указал Гаврилов.