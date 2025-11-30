Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю сорвали более 300 террористических атак украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 30.11.2025
В ДНР за неделю сорвали более 300 террористических атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 300 террористических атак украинских БПЛА
безопасность, донецкая народная республика, макеевка, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия
В ДНР за неделю сорвали более 300 террористических атак украинских БПЛА

В ДНР сорвали 309 террористических атак БПЛА по мирным жителям за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FPV-дронов
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Более 300 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 309 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 196 беспилотников, над Горловкой — 113", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что противник пытался нанести удар по распределительному энергоузлу в Макеевке с применением чешского БПЛА "FP-1".
Вблизи электроподстанции в Донецке был перехвачен украинский беспилотник "Чаклун", который нес боевой заряд МОА-400 с устройством самоликвидации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
