В ДНР за неделю сорвали более 300 террористических атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 300 террористических атак украинских БПЛА
Более 300 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ
В ДНР за неделю сорвали более 300 террористических атак украинских БПЛА
