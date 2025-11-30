https://ria.ru/20251130/dnepr-2058719089.html
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 40 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 40 украинских военнослужащих и 7 автомобилей за сутки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:28:00+03:00
россия
запорожская область
