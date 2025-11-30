Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака - РИА Новости, 30.11.2025
17:30 30.11.2025
Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака
Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака
Совместимость алкогольных привычек у партнеров является важным фактором, который определяет, насколько стабильным будет брак, пишет газета Daily Mail со ссылкой
2025
Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака

DM: несовместимость алкогольных привычек может разрушить брак

Бармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совместимость алкогольных привычек у партнеров является важным фактором, который определяет, насколько стабильным будет брак, пишет газета Daily Mail со ссылкой на исследователей из Университета Буффало в США.
"Ученые обнаружили, что пары, которые имеют схожие привычки в употреблении спиртного — независимо от того, полностью ли они воздерживаются от алкоголя или оба регулярно пьют, — как правило, более счастливы вместе", — говорится в материале.
Ученым также удалось выяснить, что супружеские пары, выпивающие одинаковое количество алкоголя в компании друг друга, более удовлетворены своим браком, нежели те партнеры, которые предпочитают употреблять спиртное по отдельности.
При этом замечено, что браки, в которых жена выпивает сильно больше мужа, чаще сталкиваются с домашним насилием и быстрее распадаются, пишет Daily Mail.
Общество
 
 
