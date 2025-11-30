Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совместимость алкогольных привычек у партнеров является важным фактором, который определяет, насколько стабильным будет брак, пишет газета Совместимость алкогольных привычек у партнеров является важным фактором, который определяет, насколько стабильным будет брак, пишет газета Daily Mail со ссылкой на исследователей из Университета Буффало в США.

"Ученые обнаружили, что пары, которые имеют схожие привычки в употреблении спиртного — независимо от того, полностью ли они воздерживаются от алкоголя или оба регулярно пьют, — как правило, более счастливы вместе", — говорится в материале.

Ученым также удалось выяснить, что супружеские пары, выпивающие одинаковое количество алкоголя в компании друг друга, более удовлетворены своим браком, нежели те партнеры, которые предпочитают употреблять спиртное по отдельности.