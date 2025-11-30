https://ria.ru/20251130/dm-2058764159.html
Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака
Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака
Совместимость алкогольных привычек у партнеров является важным фактором, который определяет, насколько стабильным будет брак, пишет газета Daily Mail со ссылкой РИА Новости, 30.11.2025
Ученые назвали "алкогольный вопрос" одним из факторов успешности брака
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Совместимость алкогольных привычек у партнеров является важным фактором, который определяет, насколько стабильным будет брак, пишет газета Daily Mail
со ссылкой на исследователей из Университета Буффало в США.
"Ученые обнаружили, что пары, которые имеют схожие привычки в употреблении спиртного — независимо от того, полностью ли они воздерживаются от алкоголя или оба регулярно пьют, — как правило, более счастливы вместе", — говорится в материале.
Ученым также удалось выяснить, что супружеские пары, выпивающие одинаковое количество алкоголя в компании друг друга, более удовлетворены своим браком, нежели те партнеры, которые предпочитают употреблять спиртное по отдельности.
При этом замечено, что браки, в которых жена выпивает сильно больше мужа, чаще сталкиваются с домашним насилием и быстрее распадаются, пишет Daily Mail.