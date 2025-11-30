Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: детсад на 300 воспитанников строят в Филимонковском районе
12:12 30.11.2025
Ефимов: детсад на 300 воспитанников строят в Филимонковском районе
Ефимов: детсад на 300 воспитанников строят в Филимонковском районе - РИА Новости, 30.11.2025
Ефимов: детсад на 300 воспитанников строят в Филимонковском районе
Строительство детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, начато в деревне Староселье Филимонковского района Новомосковского административного округа,... РИА Новости, 30.11.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: детсад на 300 воспитанников строят в Филимонковском районе

Ефимов: детсад на 300 мест возводят в деревне Староселье Филимонковского района

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Строительство детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, начато в деревне Староселье Филимонковского района Новомосковского административного округа, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новый детский сад, возводимый девелопером "Самолет", появится в составе жилого комплекса "Цветочные поляны". Работы на участке в гектар площадью стартовали в сентябре. Как уточнили в столичном градкомплексе, здание дошкольного учреждения образования площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров будет трехэтажным, там оборудуют 12 групп. Его строительство ведется с соблюдением стандартов безбарьерной среды.
"В детском саду обустроят игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфеты, кабинеты развивающих занятий, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Там также оборудуют многофункциональные музыкальный и физкультурный залы. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Заммэра отметил, что яркой деталью здания детского сада станут большие арочные витражи, сочетающиеся с окнами высотой более двух метров. Территорию вокруг, как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, комплексно благоустроят, причем площадь озеленения превысит половину участка. Для каждой группы дошколят будут оснащены отдельные прогулочные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства образовательного комплекса в районе Раменки. Четырехэтажное здание на улице Светланова с двумя блоками – детским садом на 125 мест и школой на 300 учеников – возвели по адресной инвестиционной программе.
Москва
 
 
