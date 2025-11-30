Ефимов: детсад на 300 воспитанников строят в Филимонковском районе

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Строительство детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, начато в деревне Староселье Филимонковского района Новомосковского административного округа, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новый детский сад, возводимый девелопером "Самолет", появится в составе жилого комплекса "Цветочные поляны". Работы на участке в гектар площадью стартовали в сентябре. Как уточнили в столичном градкомплексе, здание дошкольного учреждения образования площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров будет трехэтажным, там оборудуют 12 групп. Его строительство ведется с соблюдением стандартов безбарьерной среды.
"В детском саду обустроят игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфеты, кабинеты развивающих занятий, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Там также оборудуют многофункциональные музыкальный и физкультурный залы. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Заммэра отметил, что яркой деталью здания детского сада станут большие арочные витражи, сочетающиеся с окнами высотой более двух метров. Территорию вокруг, как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, комплексно благоустроят, причем площадь озеленения превысит половину участка. Для каждой группы дошколят будут оснащены отдельные прогулочные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства образовательного комплекса в районе Раменки. Четырехэтажное здание на улице Светланова с двумя блоками – детским садом на 125 мест и школой на 300 учеников – возвели по адресной инвестиционной программе.
