Ефимов: детсад на 300 воспитанников строят в Филимонковском районе

Новый детский сад, возводимый девелопером "Самолет", появится в составе жилого комплекса "Цветочные поляны". Работы на участке в гектар площадью стартовали в сентябре. Как уточнили в столичном градкомплексе, здание дошкольного учреждения образования площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров будет трехэтажным, там оборудуют 12 групп. Его строительство ведется с соблюдением стандартов безбарьерной среды.