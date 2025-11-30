https://ria.ru/20251130/chp-2058797659.html
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, и власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщает портал Senenews. РИА Новости, 01.12.2025
2025-11-30T22:35:00+03:00
2025-11-30T22:35:00+03:00
2025-12-01T10:55:00+03:00
в мире
сенегал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058870020_0:383:647:747_1920x0_80_0_0_abdca33cc3ce800bc411fb111c1d1995.jpg
https://ria.ru/20251128/tanker-2058511950.html
сенегал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058870020_0:296:647:781_1920x0_80_0_0_02c37acf53ef284a0efc41bb5528bc24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сенегал
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
Senenews: турецкий танкер Mersin дал течь у берегов Сенегала
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, и власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщает портал Senenews
.
"Танкер не смог причалить к порту Сенегала
… существует риск загрязнения, в машинное отделение прибывает вода", - пишет портал.
По его данным, танкер Mersin, предположительно, подвергся нападению в сенегальских водах.
Отмечается, что власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Они планируют удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.