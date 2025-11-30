Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ

По его данным, танкер Mersin, предположительно, подвергся нападению в сенегальских водах.

Отмечается, что власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Они планируют удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.