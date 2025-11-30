Рейтинг@Mail.ru
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
22:35 30.11.2025 (обновлено: 10:55 01.12.2025)
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, и власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщает портал Senenews. РИА Новости, 01.12.2025
в мире
сенегал
https://ria.ru/20251128/tanker-2058511950.html
сенегал
Новости
в мире, сенегал
В мире, Сенегал
Senenews: турецкий танкер Mersin дал течь у берегов Сенегала

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, и власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщает портал Senenews.
"Танкер не смог причалить к порту Сенегала… существует риск загрязнения, в машинное отделение прибывает вода", - пишет портал.
По его данным, танкер Mersin, предположительно, подвергся нападению в сенегальских водах.
Отмечается, что власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Они планируют удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.
Танкер - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"
28 ноября, 21:05
 
