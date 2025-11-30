Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

© AP Photo / Ng Han Guan Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 146 человек

ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146, сообщила полиция города.

"По состоянию на 16:00 (11:00 мск. — Прим. ред.) пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court унес жизни 146 человек", — говорится в заявлении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

При этом старший суперинтендант полиции Гонконга Цзэн Шусянь допустила рост числа погибших. Фактическое количество пострадавших по состоянию на воскресенье составляет 79 человек, тела 54 жертв до сих пор остаются остаются неопознанными.

© AP Photo / Ng Han Guan Вид на ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, пострадавший от сильнейшего пожара Вид на ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, пострадавший от сильнейшего пожара © AP Photo / Ng Han Guan 1 из 3 © AP Photo / Chan Long Hei Люди смотрят на полыхающий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге Люди смотрят на полыхающий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге © AP Photo / Chan Long Hei 2 из 3 © AP Photo / Chan Long Hei Тушение пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге Тушение пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге © AP Photo / Chan Long Hei 3 из 3 Вид на ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, пострадавший от сильнейшего пожара © AP Photo / Ng Han Guan 1 из 3 Люди смотрят на полыхающий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге © AP Photo / Chan Long Hei 2 из 3 Тушение пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге © AP Photo / Chan Long Hei 3 из 3

Пожар в ЖК Wang Fuk Court произошел в среду, 26 ноября. Загорелись бамбуковые строительные леса, возведенные вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространялся и охватил сначала одно, а потом еще несколько зданий комплекса.

Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет. Его потушили только спустя два дня.

Местные власти начали уголовное расследование для выяснения причин трагедии. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.