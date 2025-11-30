Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 146 человек - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 30.11.2025 (обновлено: 15:19 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/chislo-2058721029.html
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 146 человек
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 146 человек - РИА Новости, 30.11.2025
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 146 человек
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146, сообщила полиция города. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T12:43:00+03:00
2025-11-30T15:19:00+03:00
в мире
гонконг
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058466906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa682baf4b0f2ffd409d219fc19ab9c8.jpg
https://ria.ru/20251128/gonkong-2058243358.html
гонконг
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
2025-11-30T12:43
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058466906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12cea5e5187269f176bc954f7f1bae04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, россия, китай
В мире, Гонконг, Россия, Китай
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 146 человек

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146

© AP Photo / Ng Han GuanЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146, сообщила полиция города.
"По состоянию на 16:00 (11:00 мск. — Прим. ред.) пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court унес жизни 146 человек", — говорится в заявлении.
При этом старший суперинтендант полиции Гонконга Цзэн Шусянь допустила рост числа погибших. Фактическое количество пострадавших по состоянию на воскресенье составляет 79 человек, тела 54 жертв до сих пор остаются остаются неопознанными.
© AP Photo / Ng Han Guan

Вид на ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, пострадавший от сильнейшего пожара

Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Вид на ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, пострадавший от сильнейшего пожара

© AP Photo / Ng Han Guan
1 из 3
© AP Photo / Chan Long Hei

Люди смотрят на полыхающий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге

Пожар, вспыхнувший в жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге

Люди смотрят на полыхающий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 3
© AP Photo / Chan Long Hei

Тушение пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге

Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Тушение пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 3

Вид на ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, пострадавший от сильнейшего пожара

© AP Photo / Ng Han Guan
1 из 3

Люди смотрят на полыхающий ЖК Wang Fuk Court в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 3

Тушение пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 3
Пожар в ЖК Wang Fuk Court произошел в среду, 26 ноября. Загорелись бамбуковые строительные леса, возведенные вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространялся и охватил сначала одно, а потом еще несколько зданий комплекса.

Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет. Его потушили только спустя два дня.

Местные власти начали уголовное расследование для выяснения причин трагедии. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Как сообщили в российском генконсульстве в Гонконге, информация о соотечественниках среди погибших или пострадавших не поступала.
Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге
28 ноября, 07:25
 
В миреГонконгРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала