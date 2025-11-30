Рейтинг@Mail.ru
10:13 30.11.2025
Число заявок на международную премию "Мы вместе" стало рекордным
Число заявок на международную премию "Мы вместе" стало рекордным - РИА Новости, 30.11.2025
Число заявок на международную премию "Мы вместе" стало рекордным
Число заявок на международную премию "Мы вместе" по сравнению с первым годом ее проведения увеличилось в десять раз, сообщил в интервью РИА Новости руководитель РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T10:13:00+03:00
2025-11-30T10:13:00+03:00
общество
россия
москва
григорий гуров
владимир путин
общество, россия, москва, григорий гуров, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Григорий Гуров, Владимир Путин
Число заявок на международную премию "Мы вместе" стало рекордным

Число заявок на международную премию "Мы вместе" увеличилось в десять раз

Церемония награждения победителей международной премии "#Мывместе"
Церемония награждения победителей международной премии #Мывместе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония награждения победителей международной премии "#Мывместе". Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число заявок на международную премию "Мы вместе" по сравнению с первым годом ее проведения увеличилось в десять раз, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет в этом году с 2 по 5 декабря в Москве на площадке Национального центра "Россия".
"В этом году на премию "Мы вместе" мы получили рекордное количество заявок – 51 837 социально значимых инициатив, из них 4126 - в международном направлении We are together. По сравнению с первым годом проведения премии число заявок увеличилось в десять раз", - сказал Гуров.
Глава Росмолодежи отметил, что в этом году более 18 тысяч заявок на премию поступили от молодых людей от 18 до 35 лет.
"Практически каждая вторая заявка пришла именно от этой возрастной группы. Это наглядно демонстрирует, что добровольчество становится нормой жизни для молодого поколения", - подчеркнул Гуров.
Он напомнил, что пятый юбилейный международный форум гражданского участия "Мы вместе" в этом году объединит около 20 тысяч участников как из РФ, так и из других стран.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
ОбществоРоссияМоскваГригорий ГуровВладимир Путин
 
 
