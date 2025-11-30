https://ria.ru/20251130/chen-2058690733.html
Ким Чен Ын заявил о новой задаче ВВС КНДР
Ким Чен Ын заявил о новой задаче ВВС КНДР - РИА Новости, 30.11.2025
Ким Чен Ын заявил о новой задаче ВВС КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын на 80-летний юбилей военно-воздушных сил (ВВС) Корейской Народной Армии (КНА) заявил, что ВВС будет поручена новая важная задача с новыми... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T08:08:00+03:00
2025-11-30T08:08:00+03:00
2025-11-30T08:08:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
кндр (северная корея)
Ким Чен Ын заявил о новой задаче ВВС КНДР
Ким Чен Ын собирается поставить новую важную задачу перед ВВС КНДР