В Омской области в ДТП погиб человек
08:58 30.11.2025
В Омской области в ДТП погиб человек
В Омской области в ДТП погиб человек
Человек погиб, четверо пострадали в ДТП между двумя автомобилями Honda в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 30.11.2025
происшествия, омская область, азовский район
Происшествия, Омская область, Азовский район
В Омской области в ДТП погиб человек

В Омской области в ДТП с двумя автомобилями погиб человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Человек погиб, четверо пострадали в ДТП между двумя автомобилями Honda в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 29 ноября, в 11.40 по местному времени (9.40 мск). В Госавтоинспекцию сообщили о ДТП с пострадавшими в Азовском районе Омской области. Полицейские прибыли на место аварии и выяснили, что 21-летний водитель автомобиля Honda Accord ехал по трассе Омск-Одесское-граница с Республикой Казахстан. В районе 44-го километра он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda CR-V под управлением 33-летнего мужчины.
"В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Accord - мужчина 1975 года рождения - скончался в медицинском учреждении, пассажирам Honda CR-V - мужчине 1970 года рождения, женщине 1993 года рождения, обоим водителям понадобилась помощь медиков", - сообщили в пресс-службе.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
