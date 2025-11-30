https://ria.ru/20251130/bibirevo-2058625048.html
Овчинский: первая новостройка по реновации в районе Бибирево готова на 40%
Овчинский: первая новостройка по реновации в районе Бибирево готова на 40% - РИА Новости, 30.11.2025
Овчинский: первая новостройка по реновации в районе Бибирево готова на 40%
Готовность первого жилого дома для участников программы реновации в районе Бибирево Северо-Восточного административного округа Москвы составляет примерно 40%,... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:02:00+03:00
2025-11-30T09:02:00+03:00
2025-11-30T09:02:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
https://ria.ru/20251129/ovchinskiy-2058458213.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: первая новостройка по реновации в районе Бибирево готова на 40%
Овчинский: строительство первого дома по реновации в Бибиреве выполнено на 40%
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Готовность первого жилого дома для участников программы реновации в районе Бибирево Северо-Восточного административного округа Москвы составляет примерно 40%, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Трехсекционный жилой дом на улице Корнейчука, 47А/1, строящийся на участке площадью около гектара, станет первым ЖК по программе реновации в Бибиреве. Новостройка спроектирована с соблюдением стандартов безбарьерной среды, в подъездах также предусмотрены комнаты для консьержей и колясочные. Двор многоэтажки, кроме того, комплексно благоустроят: там оборудуют детскую и спортивную площадки, создадут зону отдыха.
«
"В доме будет 457 квартир с готовой улучшенной отделкой – это почти 23 тысячи жилых "квадратов". В их число входят шесть квартир, адаптированных для маломобильных граждан. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 40%, уже завершается возведение монолитной конструкции дома", – цитирует Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр столичного правительства уточнил, что навесной фасад дома защитит его от конденсата и улучшит звуко- и теплоизоляционные свойства, что повысит комфорт жильцов. Благодаря предписанному проектом использованию красных фиброцементных панелей, декоративных панелей с перфорацией и стальных зеркальных кассет, новостройка станет одним из самых ярких ЖК в Бибиреве, считает глава департамента.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что возведенные по программе реновации жилые новостройки потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, тем самым экономя до 40% ресурсов в сравнении с советскими пятиэтажками.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.