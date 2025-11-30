Овчинский: первая новостройка по реновации в районе Бибирево готова на 40%

Трехсекционный жилой дом на улице Корнейчука, 47А/1, строящийся на участке площадью около гектара, станет первым ЖК по программе реновации в Бибиреве. Новостройка спроектирована с соблюдением стандартов безбарьерной среды, в подъездах также предусмотрены комнаты для консьержей и колясочные. Двор многоэтажки, кроме того, комплексно благоустроят: там оборудуют детскую и спортивную площадки, создадут зону отдыха.