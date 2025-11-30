https://ria.ru/20251130/bespilotniki-2058758807.html
Над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 30.11.2025
Над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
ПВО РФ днем сбила пять украинских БПЛА над четырьмя регионами России, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
белгородская область
республика крым
республика татарстан (татарстан)
беспилотники
Над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников
ПВО сбила 5 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями, Крымом и Татарстаном