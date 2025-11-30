Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет

https://ria.ru/20251130/bespilotnik-2058716698.html
Разработанный турецким производителем Baykar беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma в ходе испытаний успешно подбил самолет ракетами "воздух — воздух", это РИА Новости, 30.11.2025
СТАМБУЛ, 30 ноя — РИА Новости. Разработанный турецким производителем Baykar беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma в ходе испытаний успешно подбил самолет ракетами "воздух — воздух", это беспрецедентное событие, утверждает производитель.
"В рамках тестового сценария на полигоне над Синопом
был запущен высокоскоростной самолет-мишень с реактивным двигателем. Он был обнаружен и отслежен радаром ASELSAN MURAD AESA, интегрированным в Kızılelma. Как только радар точно зафиксировал цель, Kızılelma запустил ракету "воздух — воздух" GÖKDOĞAN BVR с крыла", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Цель была поражена с "абсолютной точностью", уточнила компания.
Отмечается, что большинство разрабатываемых беспилотных истребителей в мире предназначены для ударов по объектам на земле. "Ни одна другая беспилотная платформа не смогла до сих пор успешно осуществить удар по объекту в воздухе. Kızılelma стала первой и единственной беспилотной платформой в мире, продемонстрировавшей способность нанести удар "воздух — воздух", открыв новую главу в истории авиации", — заявили в компании.
Kızılelma в полете сопровождали пять истребителей F-16
и БПЛА Akıncı.
Отмечается, что беспилотный истребитель может обнаруживать вражеские самолеты с очень больших расстояний благодаря передовым бортовым датчикам, концепции "видеть, пока его не видят, наносить удар, не будучи атакованным".
Baykar является крупнейшим производителем БПЛА в мире, заключив контракты на экспорт с 37 странами. Экспорт приносит компании 90% выручки.