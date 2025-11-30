Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет

Отмечается, что большинство разрабатываемых беспилотных истребителей в мире предназначены для ударов по объектам на земле. "Ни одна другая беспилотная платформа не смогла до сих пор успешно осуществить удар по объекту в воздухе. Kızılelma стала первой и единственной беспилотной платформой в мире, продемонстрировавшей способность нанести удар "воздух — воздух", открыв новую главу в истории авиации", — заявили в компании.