Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет
12:13 30.11.2025 (обновлено: 16:26 30.11.2025)
Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет
Разработанный турецким производителем Baykar беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma в ходе испытаний успешно подбил самолет ракетами "воздух — воздух", это РИА Новости, 30.11.2025
Новости
в мире, синоп (провинция), f-16
В мире, Синоп (провинция), F-16
© Getty Images / Anadolu / BAYKARТурецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma
Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Anadolu / BAYKAR
Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 ноя — РИА Новости. Разработанный турецким производителем Baykar беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma в ходе испытаний успешно подбил самолет ракетами "воздух — воздух", это беспрецедентное событие, утверждает производитель.
"В рамках тестового сценария на полигоне над Синопом был запущен высокоскоростной самолет-мишень с реактивным двигателем. Он был обнаружен и отслежен радаром ASELSAN MURAD AESA, интегрированным в Kızılelma. Как только радар точно зафиксировал цель, Kızılelma запустил ракету "воздух — воздух" GÖKDOĞAN BVR с крыла", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Цель была поражена с "абсолютной точностью", уточнила компания.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Экс-премьер Молдавии прокомментировал скандал с беспилотником
29 ноября, 13:27
Отмечается, что большинство разрабатываемых беспилотных истребителей в мире предназначены для ударов по объектам на земле. "Ни одна другая беспилотная платформа не смогла до сих пор успешно осуществить удар по объекту в воздухе. Kızılelma стала первой и единственной беспилотной платформой в мире, продемонстрировавшей способность нанести удар "воздух — воздух", открыв новую главу в истории авиации", — заявили в компании.
Kızılelma в полете сопровождали пять истребителей F-16 и БПЛА Akıncı.
Отмечается, что беспилотный истребитель может обнаруживать вражеские самолеты с очень больших расстояний благодаря передовым бортовым датчикам, концепции "видеть, пока его не видят, наносить удар, не будучи атакованным".
Baykar является крупнейшим производителем БПЛА в мире, заключив контракты на экспорт с 37 странами. Экспорт приносит компании 90% выручки.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Хакеры уничтожили базу данных разработок украинского производителя БПЛА
23 октября, 11:14
 
