Литературная премия БРИКС создаст баланс в мировой литературе, считает Бакр

КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Литературная премия БРИКС позволит создать баланс в мировой литературной среде, заявила РИА Новости первый лауреат этой премии, египетская писательница Сальва Бакр.
В воскресенье в пресс-службе Литературной премии БРИКС сообщили РИА Новости, что Бакр стала первым ее лауреатом. Торжественная церемония объявления победителя состоялась в Городском дворце культуры Хабаровска в рамках Фестиваля искусств стран БРИКС, который проходил в городе с 26 по 30 ноября.
«
"Я очень счастлива, что победила. Литература стран объединения БРИКС – самая богатая в мире. Эта премия создаст баланс в мировой литературной среде и позволит представить миру эти книги более организованно и эффективно", - считает Бакр.
Литературная премия БРИКС – новая международная награда, учреждённая в ноябре 2024 года на форуме БРИКС "Традиционные ценности". Премия поддерживает современных авторов, чьи произведения отражают культурные и духовные ценности народов стран БРИКС, и способствует развитию переводов и изданию литературы на языках стран‑участниц и государств глобального большинства.
От России на премию был номинирован писатель Алексей Варламов. Награждение победителя состоится в ближайшее время, он получит денежный приз - 1 миллион рублей.