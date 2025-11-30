Трехствольный автомат Коробова: мог заменить АК-74, но не пошел в серию

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Не секрет, что за все время существования Советского Союза было создано огромное количество самого разнообразного стрелкового оружия. Некоторые образцы, казалось, пришли из будущего.

Почему среди всех новшеств именно трехствольный автомат залпового огня ТКБ-059 Германа Коробова сочли слишком "смелым" для своего времени?

Нашел свое призвание на срочной службе в армии

Герман Коробов родился 16 июня 1913 года в Самарской губернии в семье почтового служащего. Родители отдали мальчика в школу с педагогическим уклоном.

Советский конструктор оружия Герман Коробов Советский конструктор оружия Герман Коробов

После окончания девятого класса Герман в 1930 году уехал в уральский город Белорецк. Там он работал учеником на сталепроволочном заводе, одновременно с этим поступив на второй курс вечернего отделения рабфака при Свердловском институте стали.

В 1937 Коробов был призван в ряды Красной армии для прохождения срочной службы в одной из авиационных частей Забайкальского военного округа, под Читой. Именно во время службы Герман нашел свое призвание, попытавшись повысить темп стрельбы авиационного пулемета ШКАС с 1800 до 5000 выстрелов в минуту. Его конструкторским бюро стала армейская каптерка.

Перспективного военного заметили — в 1939 году Герман был направлен на работу в тульское ЦКБ-14 инженером-конструктором в одно из ведущих конструкторских бюро, занимавшееся созданием автоматического стрелкового оружия. Там он проработал до конца жизни.

Отец отечественных автоматов булл-пап

Коробов одним из первых у нас в стране создал автоматы в компоновке булл-пап — магазин, патронник и ударно-спусковой механизм расположены за рукояткой управления огнем.

Подобная схема позволяет увеличить длину ствола, не увеличивая общей длины и массы оружия, что способствует улучшению характеристик по дальности и точности стрельбы.

Его автомат ТКБ-408 участвовал в конкурсе вместе с автоматом Калашникова, победил, как известно, АК-47, доработанный и ставший впоследствии легендой. С Михаилом Калашниковым у Коробова, кстати, всегда были хорошие отношения, несмотря на конкуренцию.

Зенитный пулемет "поменьше"

Возвращаясь к автоматам Коробова, в 60-х годах в СССР велись исследования по созданию систем стрелкового оружия, позволяющих резко повысить эффективность огня. Решение пришло от Германа Коробова, который создал трехствольный булл-пап автомат с возможностью залповой стрельбы.

В 1962 году появился экспериментальный прототип "Прибор 3Б", на базе которого был создан трехствольный автомат залпового огня ТКБ-059. Оружие внешне напоминало зенитный пулемет, только уменьшенный в размерах. Стрельба велась либо очередями, либо залпами по три патрона. Темп огня достигал 1800 выстрелов в минуту.

Рассмотрели, но не приняли

Три ствола в автомате собраны в едином лафете и имеют общую подвижную систему автоматики. Автомат ТКБ-059 допустили до государственных испытаний, и, благодаря одновременному выстрелу трех пуль в очереди, оружие действительно показало очень высокую кучность стрельбы.

К сожалению, государственная комиссия отказалась принять этот автомат на вооружение. Сыграли свою роль необычность конструкции и сложность снаряжения встроенных магазинов. Также нужно отметить, что войска имели на вооружении автомат АКМ и необходимости переоснащения на новый вид стрелкового оружия не было.

Хотя автомат залпового огня ТКБ-059 так и остался опытным образцом, но все равно стал ярчайшей иллюстрацией таланта выдающегося советского конструктора Германа Александровича Коробова.

Никогда не опускал руки

К сожалению, несмотря на десятки технологических открытий, ни один из образцов Коробова так и не был принят на вооружение. Герман Александрович не опустил руки: до декабря 2002 года, когда Коробов все же ушел на заслуженный отдых, он продолжал трудиться. В период с 1990 по 2000 год Герман Александрович разработал ряд изделий по заказам МВД, а также занимался охотничьим оружием.