В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА поврежден дом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 30.11.2025 (обновлено: 09:28 30.11.2025)
В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА поврежден дом
В Славянске-на-Кубани жилые дома и НПЗ получили повреждения при налете беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянск-на-кубани
краснодарский край
происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Славянске-на-Кубани жилые дома и НПЗ получили повреждения при налете беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома", — говорится в Telegram-канале организации.
По данным оперштаба, в первом случае обломки упали на здание в садоводческом товариществе, а во втором фрагменты дронов разбили окна в семи квартирах.
На территории Славянского НПЗ повреждения получила газовая труба, пожара при этом не произошло, никто не пострадал, уточнила организация
По каждому адресу на месте работают сотрудники оперативных служб, добавили в оперштабе.
