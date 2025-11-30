https://ria.ru/20251130/ataka-2058690347.html
В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА поврежден дом
В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА поврежден дом
В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА поврежден дом
В Славянске-на-Кубани жилые дома и НПЗ получили повреждения при налете беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
славянск-на-кубани
краснодарский край
В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА поврежден дом
В Славянске-на-Кубани жилые дома и НПЗ получили повреждения при атаке БПЛА
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Славянске-на-Кубани жилые дома и НПЗ получили повреждения при налете беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В Славянске-на-Кубани
в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома", — говорится в Telegram-канале
организации.
По данным оперштаба, в первом случае обломки упали на здание в садоводческом товариществе, а во втором фрагменты дронов разбили окна в семи квартирах.
На территории Славянского НПЗ повреждения получила газовая труба, пожара при этом не произошло, никто не пострадал, уточнила организация
По каждому адресу на месте работают сотрудники оперативных служб, добавили в оперштабе.