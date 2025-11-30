Пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области нет

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавших при ночной атаке БПЛА в Ростовской области нет, повреждена котельная в Гуково, подача тепла приостановлена, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Минобороны РФ сообщало о 16 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Ростовской области.
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
27 ноября, 13:01
"За ночь воздушной атаке врага подверглись Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы... По оперативным докладам, никто из людей не пострадал. В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что после обследования котельной саперами, на объекте приступят к восстановительным работам.
Слюсарь добавил, что возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Пожар на площади 50 "квадратов" оперативно потушен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18