Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области нет - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 30.11.2025 (обновлено: 09:17 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/ataka-2058689447.html
Пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области нет
Пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области нет - РИА Новости, 30.11.2025
Пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области нет
Пострадавших при ночной атаке БПЛА в Ростовской области нет, повреждена котельная в Гуково, подача тепла приостановлена, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T07:50:00+03:00
2025-11-30T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
гуково
ростовская область
новошахтинск
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009067141_0:793:1200:1468_1920x0_80_0_0_9712e51f5cb474fe8173ddfd8b665c71.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057999375.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
гуково
ростовская область
новошахтинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009067141_0:680:1200:1580_1920x0_80_0_0_6ba4ba2be4b6ff0160cafa00bcc6d05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гуково, ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Гуково, Ростовская область, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пострадавших при атаке БПЛА в Ростовской области нет

Котельная в Гуково приостановила подачу тепла после атаки дронов

© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавших при ночной атаке БПЛА в Ростовской области нет, повреждена котельная в Гуково, подача тепла приостановлена, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Минобороны РФ сообщало о 16 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Ростовской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
27 ноября, 13:01
"За ночь воздушной атаке врага подверглись Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы... По оперативным докладам, никто из людей не пострадал. В Гуково повреждения получила котельная, которая отапливает 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Персонал котельной эвакуирован. Подача тепла приостановлена", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что после обследования котельной саперами, на объекте приступят к восстановительным работам.
Слюсарь добавил, что возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Пожар на площади 50 "квадратов" оперативно потушен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГуковоРостовская областьНовошахтинскЮрий СлюсарьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала