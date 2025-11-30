Российская епархия ААЦ осудила антицерковную кампанию армянских властей

«

"Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии, за исключением служителя московской церкви Святого Преображения иерея Акопa Сарояна, единогласно заявляет, что безоговорочно стоит рядом с Первопрестольным Святым Эчмиадзином, его верным обету духовенством и всенародно избранным католикосом всех армян Гareгином II, восседающим на престоле святого Григория Просветителя, а также священнослужителями, заключенными под стражу властями Армении", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале епархии.