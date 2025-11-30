Российская епархия ААЦ осудила антицерковную кампанию армянских властей

ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) осудило антицерковную кампанию властей Армении, выразив поддержку католикосу всех армян Гарегину II.
"Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии, за исключением служителя московской церкви Святого Преображения иерея Акопa Сарояна, единогласно заявляет, что безоговорочно стоит рядом с Первопрестольным Святым Эчмиадзином, его верным обету духовенством и всенародно избранным католикосом всех армян Гareгином II, восседающим на престоле святого Григория Просветителя, а также священнослужителями, заключенными под стражу властями Армении", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале епархии.
Там же выражается озабоченность и возмущение в связи с "опасными процессами, происходящими вокруг и особенно внутри" Церкви.
"Мы строжайше осуждаем антицерковную кампанию властей Республики Армения и, в том же контексте, антиканонические и раскольнические подходы некоторых церковных деятелей... отклонение от истинного вероучения, произвольное искажение таинства святой литургии, фактический отказ от признания законно избранного национального патриарха... вступление в тайные сделки с властями, нарушающими конституцию, попирающими законодательство страны", - говорится в заявлении.
Духовенство епархии призвало верующих к единству.
"Мы, духовные служители епархии, с сыновним смирением заявляем о бескорыстной верности и преданности Первопрестольному Святому Эчмиадзину, церковному каноническому порядку и избранному народом католикосу всех армян, его святейшеству Гарегину II... Мы призываем оставаться верными единству матери-Церкви и духовному завету", - подчеркнули в епархии.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
