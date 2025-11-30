Рейтинг@Mail.ru
Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви
22:47 30.11.2025 (обновлено: 10:57 01.12.2025)
Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви
Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви
Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви

Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Находящиеся в заключении в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян осудили попытки раскола Армянской апостольской церкви, назвав отступниками сотрудничающих с властями иерархов ААЦ.
В субботу армянская газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II, под которым, по утверждению издания, подписались 10 епископов и архиепископов.
Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Армянская апостольская церковь осудила арест архиепископа Аджапахяна
1 августа, 16:53
«
"Мы осуждаем коварную и скрытую попытку раскола. Мы осуждаем вовлечение светских властей, к тому же изменнических и предательских, в решение внутрицерковных вопросов, превращение в инструмент в их руках. Наш призыв к отступникам – вернуться в каноническое поле и поднимать волнующие их вопросы во внутрицерковной сфере и в соответствующих инстанциях", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале возглавляемого архиепископом Багратом движения "Священная борьба".
Архиепископы обратились к Гарегину II c просьбой созвать собрание епископов для обсуждения существующих вопросов и подготовки повестки Национального церковного собрания. При этом они настаивают на обеспечении участия в собраниях трех незаконно лишенных свободы владык.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита утверждает, что архиепископ подвергается политическому преследованию
Под арестом находятся еще двое владык - политический противник премьера Никола Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян и глава Арагацотнской епархии Мкртич Прошян.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
4 ноября, 01:47
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Города мира. Ереван - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Российская епархия ААЦ осудила антицерковную кампанию армянских властей
Вчера, 20:49
 
