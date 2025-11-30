Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви

«

"Мы осуждаем коварную и скрытую попытку раскола. Мы осуждаем вовлечение светских властей, к тому же изменнических и предательских, в решение внутрицерковных вопросов, превращение в инструмент в их руках. Наш призыв к отступникам – вернуться в каноническое поле и поднимать волнующие их вопросы во внутрицерковной сфере и в соответствующих инстанциях", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале возглавляемого архиепископом Багратом движения "Священная борьба".