В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Алжире с 30 ноября по 1 декабря пройдёт Международная конференция по борьбе с преступлениями колониализма в Африке, организованная под патронажем президента Республики Абдельмаджида Теббуна, сообщили РИА Новости в посольстве Алжира в Москве.
Конференция пройдёт под эгидой темы Африканского союза 2025 года "Справедливость для африканцев и лиц африканского происхождения посредством репараций". В мероприятии примут участие министры, специалисты по праву и истории, представители экспертного сообщества.
В ходе конференции будут обсуждаться гуманитарные, культурные, экономические, экологические и правовые аспекты колониальных преступлений. Особое внимание будет уделено вопросу создания правовых механизмов, криминализующих колониализм и способствующих получению пострадавшими причитающегося возмещения и реституций. Основным результатом работы конференции должно стать принятие Алжирской декларации – рамочного документа, определяющего принципы фиксации колониальных преступлений и восстановления правосудия.
С 1963 года Организация африканского единства (ОАЕ), а затем Африканский союз (АС) работают над восстановлением справедливости в отношении жертв исторических преступлений против африканцев и людей африканского происхождения, включая колонизацию, апартеид, геноцид отдельных племён, трансатлантическую торговлю и вывоз культурного наследия. Первая Панафриканская конференция по репарациям состоялась в 1993 году и завершилась принятием Абуджийской прокламации. В 2001 году Африканским союзом совместно с ООН была принята Дурбанская декларация и Программа действий по борьбе против расизма. В феврале 2024 года главы государств и правительств Африканского союза на 37-й очередной ассамблее постановили, что темой 2025 года станет "Справедливость для африканцев и лиц африканского происхождения через репарации".