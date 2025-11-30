Рейтинг@Mail.ru
В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/alzhir-2058670165.html
В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке
В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке - РИА Новости, 30.11.2025
В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке
В Алжире с 30 ноября по 1 декабря пройдёт Международная конференция по борьбе с преступлениями колониализма в Африке, организованная под патронажем президента... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:49:00+03:00
2025-11-30T00:49:00+03:00
в мире
африка
москва
абдельмаджид теббун
африканский союз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155262/72/1552627260_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_3dc76182b72c3dd172ef795dcdd5507e.jpg
https://ria.ru/20251114/zapad-2054980065.html
https://ria.ru/20250219/rossija-2000276452.html
африка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155262/72/1552627260_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7457169fc5d2e092fb9130642c66dbb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, москва, абдельмаджид теббун, африканский союз, оон
В мире, Африка, Москва, Абдельмаджид Теббун, Африканский союз, ООН
В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке

В Алжире пройдет конференция по борьбе с преступлениями колониализма в Африке

© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Надим Зуауи
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Алжире с 30 ноября по 1 декабря пройдёт Международная конференция по борьбе с преступлениями колониализма в Африке, организованная под патронажем президента Республики Абдельмаджида Теббуна, сообщили РИА Новости в посольстве Алжира в Москве.
Конференция пройдёт под эгидой темы Африканского союза 2025 года "Справедливость для африканцев и лиц африканского происхождения посредством репараций". В мероприятии примут участие министры, специалисты по праву и истории, представители экспертного сообщества.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Запад продемонстрировал свой подход к колониализму, заявил Медведев
14 ноября, 13:35
В ходе конференции будут обсуждаться гуманитарные, культурные, экономические, экологические и правовые аспекты колониальных преступлений. Особое внимание будет уделено вопросу создания правовых механизмов, криминализующих колониализм и способствующих получению пострадавшими причитающегося возмещения и реституций. Основным результатом работы конференции должно стать принятие Алжирской декларации – рамочного документа, определяющего принципы фиксации колониальных преступлений и восстановления правосудия.
С 1963 года Организация африканского единства (ОАЕ), а затем Африканский союз (АС) работают над восстановлением справедливости в отношении жертв исторических преступлений против африканцев и людей африканского происхождения, включая колонизацию, апартеид, геноцид отдельных племён, трансатлантическую торговлю и вывоз культурного наследия. Первая Панафриканская конференция по репарациям состоялась в 1993 году и завершилась принятием Абуджийской прокламации. В 2001 году Африканским союзом совместно с ООН была принята Дурбанская декларация и Программа действий по борьбе против расизма. В феврале 2024 года главы государств и правительств Африканского союза на 37-й очередной ассамблее постановили, что темой 2025 года станет "Справедливость для африканцев и лиц африканского происхождения через репарации".
Символика саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Эксперт рассказал, как Россия может помочь Африке в борьбе с колониализмом
19 февраля, 13:25
 
В миреАфрикаМоскваАбдельмаджид ТеббунАфриканский союзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала