В Алжире пройдет конференция по преступлениям колониализма в Африке

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Алжире с 30 ноября по 1 декабря пройдёт Международная конференция по борьбе с преступлениями колониализма в Африке, организованная под патронажем президента Республики Абдельмаджида Теббуна, сообщили РИА Новости в посольстве Алжира в Москве.