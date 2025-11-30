Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
06:04 30.11.2025 (обновлено: 11:39 30.11.2025)
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России - РИА Новости, 30.11.2025
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России
Решение о конфискации замороженных российских активов могут принять на саммите ЕС 18 декабря, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете La... РИА Новости, 30.11.2025
Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России

Барро: решение по российским активам могут вынести 18 декабря в Брюсселе

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента, Брюссель
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента, Брюссель - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента, Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение о конфискации замороженных российских активов могут принять на саммите ЕС 18 декабря, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете La Tribune Dimanche.
"Любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия. Это касается <…> замороженных российских активов в Европе. <…> Все это станет предметом обсуждений в ближайшие дни, которые, как мы надеемся, приведут к принятию решения на Европейском совете 18 декабря", — сказал он.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ: ЕС заподозрил Бельгию в удержании доходов от российских активов
28 ноября, 08:29

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: у сторон в урегулировании на Украине нет согласия по активам России
26 ноября, 03:47
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
25 ноября, 08:00
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
25 ноября, 08:00
 
