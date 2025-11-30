Глава МИД Франции назвал вероятную дату принятия решения по активам России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение о конфискации замороженных российских активов могут принять на саммите ЕС 18 декабря, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Решение о конфискации замороженных российских активов могут принять на саммите ЕС 18 декабря, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете La Tribune Dimanche

"Любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия. Это касается <…> замороженных российских активов в Европе. <…> Все это станет предметом обсуждений в ближайшие дни, которые, как мы надеемся, приведут к принятию решения на Европейском совете 18 декабря", — сказал он.

Ситуация с российскими активами

около половины российских валютных резервов . Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.