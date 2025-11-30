Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма

АЛЖИР, 30 ноя - РИА Новости. Страны Африки имеют полное право требовать официального признания преступлений, совершенных против ее народов в период колониализма, заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф.
"Африка имеет полное право требовать официального и открытого признания преступлений, совершенных против ее народов в период колониализма", - сказал Аттаф в ходе проходящей в Алжире международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте.
Глава МИД Алжира подчеркнул, что Африка вправе требовать криминализации колониализма, а также компенсации и возвращения разграбленного имущества.
В конце ноября в алжирском посольстве в Москве сообщили РИА Новости, что в Алжире с 30 ноября по 1 декабря пройдет международная конференция по борьбе с преступлениями колониализма в Африке, организованная под патронажем президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна. Конференция проходит под эгидой темы Африканского союза 2025 года: "Справедливость для африканцев и лиц африканского происхождения посредством репараций". В мероприятии принимают участие министры, специалисты по праву и истории, представители экспертного сообщества.
В ходе конференции обсуждаются гуманитарные, культурные, экономические, экологические и правовые аспекты колониальных преступлений. Особое внимание уделено вопросу создания правовых механизмов, криминализующих колониализм и способствующих получению пострадавшими причитающегося возмещения и реституций. Основным итогом работы конференции должно стать принятие Алжирской декларации - рамочного документа, определяющего принципы фиксации колониальных преступлений и восстановления правосудия.
С 1963 года Организация африканского единства (ОАЕ), а затем Африканский союз (АС) работают над восстановлением справедливости в отношении жертв исторических преступлений против африканцев и людей африканского происхождения, включая колонизацию, апартеид, геноцид отдельных племен, трансатлантическую торговлю и вывоз культурного наследия. Первая Панафриканская конференция по репарациям состоялась в 1993 году и завершилась принятием Абуджийской прокламации. В 2001 году Африканским союзом совместно с ООН была принята Дурбанская декларация и программа действий по борьбе против расизма.