Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма

АЛЖИР, 30 ноя - РИА Новости. Страны Африки имеют полное право требовать официального признания преступлений, совершенных против ее народов в период колониализма, заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф.

В ходе конференции обсуждаются гуманитарные, культурные, экономические, экологические и правовые аспекты колониальных преступлений. Особое внимание уделено вопросу создания правовых механизмов, криминализующих колониализм и способствующих получению пострадавшими причитающегося возмещения и реституций. Основным итогом работы конференции должно стать принятие Алжирской декларации - рамочного документа, определяющего принципы фиксации колониальных преступлений и восстановления правосудия.