Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма
23:54 30.11.2025 (обновлено: 00:00 01.12.2025)
Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма
Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма
в мире
алжир (провинция)
африка
москва
абдельмаджид теббун
африканский союз
оон
алжир (провинция)
африка
москва
в мире, алжир (провинция), африка, москва, абдельмаджид теббун, африканский союз, оон
В мире, Алжир (провинция), Африка, Москва, Абдельмаджид Теббун, Африканский союз, ООН
Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма

Аттаф: Африка имеет право требовать признания преступлений в период колониализма

© Фото : People's Democratic Republic of Algeria Ministry of Foreign Affairs Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф
 Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : People's Democratic Republic of Algeria Ministry of Foreign Affairs
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Архивное фото
АЛЖИР, 30 ноя - РИА Новости. Страны Африки имеют полное право требовать официального признания преступлений, совершенных против ее народов в период колониализма, заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф.
"Африка имеет полное право требовать официального и открытого признания преступлений, совершенных против ее народов в период колониализма", - сказал Аттаф в ходе проходящей в Алжире международной конференции по борьбе с преступлениями колониализма на континенте.
Глава МИД Алжира подчеркнул, что Африка вправе требовать криминализации колониализма, а также компенсации и возвращения разграбленного имущества.
В конце ноября в алжирском посольстве в Москве сообщили РИА Новости, что в Алжире с 30 ноября по 1 декабря пройдет международная конференция по борьбе с преступлениями колониализма в Африке, организованная под патронажем президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна. Конференция проходит под эгидой темы Африканского союза 2025 года: "Справедливость для африканцев и лиц африканского происхождения посредством репараций". В мероприятии принимают участие министры, специалисты по праву и истории, представители экспертного сообщества.
В ходе конференции обсуждаются гуманитарные, культурные, экономические, экологические и правовые аспекты колониальных преступлений. Особое внимание уделено вопросу создания правовых механизмов, криминализующих колониализм и способствующих получению пострадавшими причитающегося возмещения и реституций. Основным итогом работы конференции должно стать принятие Алжирской декларации - рамочного документа, определяющего принципы фиксации колониальных преступлений и восстановления правосудия.
С 1963 года Организация африканского единства (ОАЕ), а затем Африканский союз (АС) работают над восстановлением справедливости в отношении жертв исторических преступлений против африканцев и людей африканского происхождения, включая колонизацию, апартеид, геноцид отдельных племен, трансатлантическую торговлю и вывоз культурного наследия. Первая Панафриканская конференция по репарациям состоялась в 1993 году и завершилась принятием Абуджийской прокламации. В 2001 году Африканским союзом совместно с ООН была принята Дурбанская декларация и программа действий по борьбе против расизма.
