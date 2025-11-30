https://ria.ru/20251130/aeroport-2058674818.html
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T02:33:00+03:00
2025-11-30T02:33:00+03:00
2025-11-30T02:34:00+03:00
геленджик
