Бывший адвокат экс-полковника Захарченко освободился из колонии
Адвокат Александр Горбатенко, ранее осужденный на 3 года и 9 месяцев по делу о мошенничестве, вышел на свободу, об этом РИА Новости рассказал сам Горбатенко. РИА Новости, 30.11.2025
Осужденный за мошенничество адвокат экс-полковника Захарченко вышел на свободу
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Адвокат Александр Горбатенко, ранее осужденный на 3 года и 9 месяцев по делу о мошенничестве, вышел на свободу, об этом РИА Новости рассказал сам Горбатенко.
"Да, уже довольно давно", - ответил он на соответствующий вопрос.
Горбатенко известен тем, что несколько лет защищал экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко
Щербинский суд Москвы
в ноябре 2022 года приговорил Горбатенко к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве. Изначально Горбатенко вменялось посредничество во взяточничестве. По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с сотрудниками УМВД по Химкам
, что если его знакомый даст взятку, то борцы с преступностью дадут ход процессу возбуждения уголовного дела по определенному поводу. За это он передал им оговоренные 500 тысяч рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.