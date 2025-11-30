Бывший адвокат экс-полковника Захарченко освободился из колонии

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Адвокат Александр Горбатенко, ранее осужденный на 3 года и 9 месяцев по делу о мошенничестве, вышел на свободу, об этом РИА Новости рассказал сам Горбатенко.

"Да, уже довольно давно", - ответил он на соответствующий вопрос.

Щербинский суд Москвы в ноябре 2022 года приговорил Горбатенко к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве. Изначально Горбатенко вменялось посредничество во взяточничестве. По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Горбатенко договорился с сотрудниками УМВД по Химкам , что если его знакомый даст взятку, то борцы с преступностью дадут ход процессу возбуждения уголовного дела по определенному поводу. За это он передал им оговоренные 500 тысяч рублей.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.