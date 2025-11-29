Рейтинг@Mail.ru
Служащие в ВСУ украинки пожаловались журналистам на сексизм - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/zhenschiny-2058550346.html
Служащие в ВСУ украинки пожаловались журналистам на сексизм
Служащие в ВСУ украинки пожаловались журналистам на сексизм - РИА Новости, 29.11.2025
Служащие в ВСУ украинки пожаловались журналистам на сексизм
Украинские женщины, решившие вступить в ряды ВСУ, пожаловались на царящий там сексизм, сообщает издание Washington Post по итогам интервью с ними. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T04:07:00+03:00
2025-11-29T04:07:00+03:00
в мире
украина
сергей лебедев
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150590/40/1505904052_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_41c5e87edf01e58fb65bf29c6a36975c.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu-2047831221.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055883476.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150590/40/1505904052_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_8ac3226926b0511ae94500dd98f6013d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лебедев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Служащие в ВСУ украинки пожаловались журналистам на сексизм

WP: украинские женщины пожаловались на сексизм в рядах ВСУ

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские женщины-военнослужащие. Архивное фото
Украинские женщины-военнослужащие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские женщины-военнослужащие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские женщины, решившие вступить в ряды ВСУ, пожаловались на царящий там сексизм, сообщает издание Washington Post по итогам интервью с ними.
"На этапе базовой подготовки женщины увидели, с чем им предстоит столкнуться. В лагере были почти одни мужчины, некоторые из которых, казалось, смотрели на них свысока... Некоторые мужчины кричали на них или заставляли чувствовать себя ничтожествами... Многие не смогли поколебать глубоко укоренившиеся общественные нормы", - пишет издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Украине заявили о планах создать новую армию
12 октября, 17:56
По словам одной из собеседниц издания, ей пришлось выступить с идей создания отдельного БПЛА-расчета, состоящего только из женщин.
Ранее жители Украины рассказали РИА Новости через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, что женщины в стране начали бояться насильственной мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Украинки начали бояться насильственной мобилизации
19 ноября, 02:39
 
В миреУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала