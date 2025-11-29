Служащие в ВСУ украинки пожаловались журналистам на сексизм

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские женщины, решившие вступить в ряды ВСУ, пожаловались на царящий там сексизм, сообщает издание Washington Post по итогам интервью с ними.
"На этапе базовой подготовки женщины увидели, с чем им предстоит столкнуться. В лагере были почти одни мужчины, некоторые из которых, казалось, смотрели на них свысока... Некоторые мужчины кричали на них или заставляли чувствовать себя ничтожествами... Многие не смогли поколебать глубоко укоренившиеся общественные нормы", - пишет издание.
По словам одной из собеседниц издания, ей пришлось выступить с идей создания отдельного БПЛА-расчета, состоящего только из женщин.
Ранее жители Украины рассказали РИА Новости через координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, что женщины в стране начали бояться насильственной мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
