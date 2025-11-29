Во Франции сообщили об операции Макрона по спасению Зеленского

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается выделить дополнительный пакет поддержки для киевского режима в рамках плана по спасению Владимира Зеленского после коррупционного скандала на Украине, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик добавил, что европейские лидеры параллельно участвуют в операции под названием "Саботировать мир".
Зеленский накануне сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.