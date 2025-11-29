Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 29.11.2025 (обновлено: 22:22 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058658976.html
СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака
СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака - РИА Новости, 29.11.2025
СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака
Владимир Зеленский не принимал решений без экс-главы своего офиса Андрея Ермака, передает итальянская газета Corriere della Sera. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T21:29:00+03:00
2025-11-29T22:22:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8ff24574d7538340ae0723dfb3621a74.jpg
https://ria.ru/20251129/ermak-2058635239.html
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058650269.html
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058609470.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_91682cc04409e8edee731369ed06e5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака

Corriere della Sera: Зеленский не принимал решений без одобрения Ермака

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский не принимал решений без экс-главы своего офиса Андрея Ермака, передает итальянская газета Corriere della Sera.
"Он не женился, не имел детей и посвящал все свое время боссу. <…> Он никому не позволял подлетать слишком близко к своему Солнцу", — говорится в материале.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением
Вчера, 17:45
По мнению журналистов, Зеленский "больше убит горем", чем обеспокоен из-за расследования.
Как отмечается в материале, Ермак обладал безграничной властью и влиянием, что позволяло ему устранять потенциальных политических соперников. Он фактически создал "параллельное правительство", которое больше напоминало криминальную систему.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком
Вчера, 19:58
Издание также приводит слова неназванного депутата правящей партии "Слуга народа", который утверждает, что Ермак "держал Зеленского под гипнозом" и без своего помощника глава киевского режима "не принимал никакого решения".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
Вчера, 14:47
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала