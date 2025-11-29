СМИ узнали о "горе" Зеленского из-за Ермака

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский не принимал решений без экс-главы своего офиса Андрея Ермака, передает итальянская газета Corriere della Sera.
"Он не женился, не имел детей и посвящал все свое время боссу. <…> Он никому не позволял подлетать слишком близко к своему Солнцу", — говорится в материале.
По мнению журналистов, Зеленский "больше убит горем", чем обеспокоен из-за расследования.
Как отмечается в материале, Ермак обладал безграничной властью и влиянием, что позволяло ему устранять потенциальных политических соперников. Он фактически создал "параллельное правительство", которое больше напоминало криминальную систему.
Издание также приводит слова неназванного депутата правящей партии "Слуга народа", который утверждает, что Ермак "держал Зеленского под гипнозом" и без своего помощника глава киевского режима "не принимал никакого решения".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.