"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский проводил много времени в компании экс-главы своего офиса Андрея Ермака, пишет The Telegraph.
"Андрей Ермак вряд ли мог быть еще ближе к украинскому президенту. Ночью они спали всего в нескольких шагах друг от друга в бункере под президентским дворцом, а утром тренировались бок о бок <…> Зеленский будет скучать по своему политическому амортизатору и 190-сантиметровому гиганту", — говорится в материале.
Комментируя скандал с Ермаком, издание пишет, что "топор наконец-то опустился" и Зеленский скоро "выйдет из тени своего подозрительного и жаждущего власти помощника".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.