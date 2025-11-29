Рейтинг@Mail.ru
"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком
19:58 29.11.2025
"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком
"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком - РИА Новости, 29.11.2025
"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком
Владимир Зеленский проводил много времени в компании экс-главы своего офиса Андрея Ермака, пишет The Telegraph. РИА Новости, 29.11.2025
украина
"Еще ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком

Telegraph: Зеленский и Ермак были очень близки и проводили много времени вместе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский проводил много времени в компании экс-главы своего офиса Андрея Ермака, пишет The Telegraph.
"Андрей Ермак вряд ли мог быть еще ближе к украинскому президенту. Ночью они спали всего в нескольких шагах друг от друга в бункере под президентским дворцом, а утром тренировались бок о бок <…> Зеленский будет скучать по своему политическому амортизатору и 190-сантиметровому гиганту", — говорится в материале.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с необычным предложением
Вчера, 17:45
Комментируя скандал с Ермаком, издание пишет, что "топор наконец-то опустился" и Зеленский скоро "выйдет из тени своего подозрительного и жаждущего власти помощника".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Пришлось отказаться": положение Зеленского поразило журналиста
Вчера, 16:11
 
Заголовок открываемого материала