"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
Владимир Зеленский должен уйти вслед за главой своего офиса Андреем Ермаком и ответить за совершенные преступления, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:47:00+03:00
2025-11-29T14:47:00+03:00
2025-11-29T15:43:00+03:00
киев
украина
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Дмитрук: Зеленский должен уйти вслед за Ермаком и подвергнуться наказанию