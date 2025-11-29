Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
14:47 29.11.2025 (обновлено: 15:43 29.11.2025)
"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
Владимир Зеленский должен уйти вслед за главой своего офиса Андреем Ермаком и ответить за совершенные преступления, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук
в мире
киев
украина
владимир зеленский
андрей ермак
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир зеленский, андрей ермак, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Дмитрук: Зеленский должен уйти вслед за Ермаком и подвергнуться наказанию

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти вслед за главой своего офиса Андреем Ермаком и ответить за совершенные преступления, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Сейчас активно обсуждается то, что Зеленский уйдет вместе с Ермаком. Это логично и абсолютно правильно. Но важно подчеркнуть: помимо ухода Зеленский и Ермак должны понести ответственность — самую суровую ответственность за все, что они сделали", — написал он.
Дмитрук подчеркнул, что Киев не нуждается "ни в переворотах, ни в захватах власти", а украинцам нужен "цивилизованный переход от войны к миру".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
