Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала - РИА Новости, 29.11.2025
13:49 29.11.2025 (обновлено: 17:25 29.11.2025)
Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала
Владимир Зеленский, несмотря на то что оказался в центре крупнейшего коррупционного скандала на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
европа
россия
украина
европа
россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Россия
Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на то что оказался в центре крупнейшего коррупционного скандала на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в Telegram-канале.

"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет", — заявил он.
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после отставки Ермака
Вчера, 08:32
Зеленский в пятницу объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Ситуация с российскими активами
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "компенсации ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
СМИ: уход Ермака из офиса Зеленского поспособствует уступчивости Киева
Вчера, 13:16
 
