Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на то что оказался в центре крупнейшего коррупционного скандала на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в Telegram-канале.



"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет", — заявил он.

Зеленский в пятницу объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.

Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.

Ситуация с российскими активами