"Момент настал". В Британии сделали громкое заявление о Зеленском
09:55 29.11.2025 (обновлено: 16:54 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058573398.html
"Момент настал". В Британии сделали громкое заявление о Зеленском
Западные политики решили избавиться от Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. РИА Новости, 29.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
дело миндича
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
тимур миндич
украина
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича, министерство энергетики рф (минэнерго россии), тимур миндич, герман галущенко
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Тимур Миндич, Герман Галущенко
"Момент настал". В Британии сделали громкое заявление о Зеленском

Политик Фергюсон: западные политики решили покончить с Зеленским

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Западные политики решили избавиться от Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавиться. Момент, которого все ждали, наконец настал. Владимир Зеленский — некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада — теперь приносится в жертву", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
Вчера, 05:07
Политик отметил, что глава киевского режима находится в отчаянном положении из-за расследований НАБУ и САП, бегства своих ближайших союзников и сокращения поддержки со стороны Запада.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.
НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Ермак подал в отставку, указ о его увольнении с поста главы офиса подписан Зеленским.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
28 ноября, 19:27
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело МиндичаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Тимур МиндичГерман Галущенко
 
 
