"Момент настал". В Британии сделали громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Западные политики решили избавиться от Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине, заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавиться. Момент, которого все ждали, наконец настал. Владимир Зеленский — некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада — теперь приносится в жертву", — говорится в материале.
Политик отметил, что глава киевского режима находится в отчаянном положении из-за расследований НАБУ и САП, бегства своих ближайших союзников и сокращения поддержки со стороны Запада.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.
НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Ермак подал в отставку, указ о его увольнении с поста главы офиса подписан Зеленским.
