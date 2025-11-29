Рейтинг@Mail.ru
05:07 29.11.2025 (обновлено: 10:57 29.11.2025)
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
"К черту Зеленского!" В США заявили о раздражении Трампа из-за Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты отныне не готовы считаться с волей Украины и Европейского союза, чьи действия препятствуют заключению мирного соглашения, в связи с чем Вашингтон обратится к более резким действиям, сообщил американский политический аналитик Грэм Фуллер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Я вспоминаю бессмертные слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: "К черту Европейский союз". Думаю, эта фраза и сейчас вполне уместна. Ведь у Европы нет денег, у нее нет армии, у нее нет серьезного вооружения, у нее нет плана. Она, похоже, не осознает, кто она, куда идет и какова ее конечная цель. Интересно, сколько времени потребуется Трампу, чтобы принять слова Нуланд о том, что ЕС идет к черту?" — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Госдуме напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком
Вчера, 01:26
Вчера, 01:26
Попытки Брюсселя и Киева, по мнению эксперта, уже определили радикальный разворот Вашингтона по отношению к ним. А глава киевского режима, согласно Фуллеру, сегодня не обладает никакой субъектностью, по сути исполняя роль статиста.
«
"Что Европа может сделать? Они могут покричать, побороться, но я не знаю, способны ли они серьезно заблокировать мирный договор, поддержанный Соединенными Штатами. <…> Зеленский оказался в ужасном положении, у него нет козырей в этой игре. Если Трамп скажет "останови конфликт", ему придется его остановить. <…> Поэтому мне просто интересно, когда Трамп скажет "к черту ЕС" или "к черту Зеленского". Ведь мы решаем. Это наше оружие. Это наши деньги. <…> Думаю, Трамп начинает играть жестко. Все козыри на руках именно у него", — заключил аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского
Вчера, 01:46
Вчера, 01:46
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В четверг Путин рассказал, что Россия изучила изначальный план, он может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
 
