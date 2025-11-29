Рейтинг@Mail.ru
Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорах - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/zelenskij-2058607814.html
Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорах
Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорах - РИА Новости, 29.11.2025
Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорах
Владимир Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с Россией, свидетельствует... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T14:34:00+03:00
2025-11-29T14:34:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
https://ria.ru/20251129/zelenskiy-2058603079.html
https://ria.ru/20251129/umerov-2058600509.html
https://ria.ru/20251128/ermak-2058531687.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорах

Зеленский дал тайные директивы делегации для переговорных процессов

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя -РИА Новости. Владимир Зеленский дал тайные директивы делегации для участия в переговорном процессе с США, партнерами Украины, а также с Россией, свидетельствует распоряжение, опубликованное на сайте Зеленского.
Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации для участия в переговорном процессе вместо уволенного накануне главы его офиса Андрея Ермака.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Зеленский сделал заявление после коррупционного скандала
Вчера, 13:49
"Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации... (добавляются, тайно)", - говорится в тексте распоряжения.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Умеров возглавил делегацию для переговоров с США и Россией вместо Ермака
Вчера, 13:34
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Поддержка Западом Украины с отставкой Ермака пошла вразнос, считает эксперт
28 ноября, 23:15
 
В миреРоссияУкраинаСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала