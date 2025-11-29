Рейтинг@Mail.ru
29.11.2025
05:32 29.11.2025
Зеленский с уходом Ермака лишится своего продюсера, пишут СМИ
Зеленский с уходом Ермака лишится своего продюсера, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2025
Зеленский с уходом Ермака лишится своего продюсера, пишут СМИ
Владимир Зеленский с уходом с поста главы его офиса Андрея Ермака останется один без своего "продюсера" накануне напряженных переговоров с США, утверждает... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
сша
украина
андрей ермак
владимир зеленский
юлия мендель
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
politico
сша
украина
в мире, сша, украина, андрей ермак, владимир зеленский, юлия мендель, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), politico
В мире, США, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Politico, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Зеленский с уходом Ермака лишится своего продюсера, пишут СМИ

Politico: Зеленский с уходом Ермака останется один накануне переговоров с США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский с уходом с поста главы его офиса Андрея Ермака останется один без своего "продюсера" накануне напряженных переговоров с США, утверждает газета Politico.
"Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящей дуополии, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль. Теперь Зеленский останется без своего продюсера, поскольку он готовится к напряженным переговорам с США", - пишет издание.
Украинская журналистка и бывшая советница Зеленского, ставшая его критиком, Юлия Мендель рассказала изданию, что отставка Ермака стала "отчаянной реакцией на невыносимое давление". Однако она считает, что Ермак "может так и остаться теневым кукловодом".
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
