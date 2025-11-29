Зеленский с уходом Ермака лишится своего продюсера, пишут СМИ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский с уходом с поста главы его офиса Андрея Ермака останется один без своего "продюсера" накануне напряженных переговоров с США, утверждает газета Politico.
Украинская журналистка и бывшая советница Зеленского, ставшая его критиком, Юлия Мендель рассказала изданию, что отставка Ермака стала "отчаянной реакцией на невыносимое давление". Однако она считает, что Ермак "может так и остаться теневым кукловодом".
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
