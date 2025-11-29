Рейтинг@Mail.ru
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского
15:20 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/zelensiy-2058613958.html
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского - РИА Новости, 29.11.2025
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может стать самым серьезным политическим испытанием для главы киевского режима, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 29.11.2025
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского

CNN: отставка Ермака станет серьезным политическим испытанием для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может стать самым серьезным политическим испытанием для главы киевского режима, сообщает телеканал CNN.
В пятницу CNN назвал отставку Ермака серьезным кризисом, осложняющим позицию украинского руководства на пути к важным мирным переговорам с США, и такое развитие событий "особенно неловко для Зеленского". Канал также описал ситуацию как "серьезный кризис" для киевского режима.
"Теперь отставка Андрея Ермака может стать самым серьезным политическим испытанием для Зеленского", - говорится в публикации телеканала.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
"Зеленский уйдет". В Раде сделали заявление после отставки Ермака
