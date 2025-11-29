https://ria.ru/20251129/zapad-2058592304.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 29.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, потери ВСУ за сутки составили более 230 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки