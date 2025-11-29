Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 29.11.2025
12:28 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/zapad-2058592304.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, потери ВСУ за сутки составили более 230 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2025
безопасность, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, потери ВСУ за сутки составили более 230 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Куриловка, Новоплатоновка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Яровая и Ставки Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Минобороны.
Российское военное ведомство отмечает, что потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Работа ВС РФ в зоне спецоперации
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
