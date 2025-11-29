Дубль Йылдыза принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче Серии А

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Ювентус" на своем поле одержал волевую победу над "Кальяри" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Кальяри" гол забил Себастьяно Эспозито (26-я минута). У "Ювентуса" дублем отметился Кенан Йылдыз (27, 45+1).

"Ювентус" продлил серию без поражений в Серии А до пяти матчей и идет на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка. "Кальяри" (11 очков) продлил серию без побед до девяти матчей и располагается на 14-й позиции.

В следующем матче чемпионата "Ювентус" 7 декабря на выезде сыграет против "Наполи", "Кальяри" в этот же день примет "Рому".