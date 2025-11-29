Дубль Йылдыза принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче Серии А

"Ювентус" продлил серию без поражений в Серии А до пяти матчей и идет на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка. "Кальяри" (11 очков) продлил серию без побед до девяти матчей и располагается на 14-й позиции.
В следующем матче чемпионата "Ювентус" 7 декабря на выезде сыграет против "Наполи", "Кальяри" в этот же день примет "Рому".
В других матчах дня "Дженоа" дома обыграл "Верону" со счетом 2:1, "Удинезе" на выезде переиграл "Парму" - 2:0.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.