Рейтинг@Mail.ru
Дубль Йылдыза принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:10 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/yuve-2058661250.html
Дубль Йылдыза принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче Серии А
Дубль Йылдыза принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Дубль Йылдыза принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче Серии А
"Ювентус" на своем поле одержал волевую победу над "Кальяри" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T22:10:00+03:00
2025-11-29T22:10:00+03:00
футбол
спорт
себастьяно эспозито
ювентус
кальяри
наполи
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973285792_0:161:1080:769_1920x0_80_0_0_2b2954a26c0e9493ef6b5007b16fc02b.jpg
/20251129/monako-2058657423.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973285792_0:9:1080:819_1920x0_80_0_0_bdf395ee6d2c99163ea9833b5cdd46c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, себастьяно эспозито, ювентус, кальяри, наполи, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Себастьяно Эспозито, Ювентус, Кальяри, Наполи, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Дубль Йылдыза принес "Ювентусу" победу над "Кальяри" в матче Серии А

"Ювентус" обыграл "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу

© Соцсети ФК "Ювентус"Кенан Йылдыз
Кенан Йылдыз - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Соцсети ФК "Ювентус"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Ювентус" на своем поле одержал волевую победу над "Кальяри" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Кальяри" гол забил Себастьяно Эспозито (26-я минута). У "Ювентуса" дублем отметился Кенан Йылдыз (27, 45+1).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
29 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Ювентус
2 : 1
Кальяри
27‎’‎ • Кенан Йылдыз
45‎’‎ • Кенан Йылдыз
(Пьер Калулу)
26‎’‎ • Себастьяно Эспозито
(Marco Palestra)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ювентус" продлил серию без поражений в Серии А до пяти матчей и идет на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка. "Кальяри" (11 очков) продлил серию без побед до девяти матчей и располагается на 14-й позиции.
В следующем матче чемпионата "Ювентус" 7 декабря на выезде сыграет против "Наполи", "Кальяри" в этот же день примет "Рому".
В других матчах дня "Дженоа" дома обыграл "Верону" со счетом 2:1, "Удинезе" на выезде переиграл "Парму" - 2:0.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ"
Вчера, 21:08
 
ФутболСпортСебастьяно ЭспозитоЮвентусКальяриНаполиСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала