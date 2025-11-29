В Киеве прогремели четыре серии взрывов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве вновь прогремели взрывы, пишет "Телеграф".

"В Киеве и пригороде снова слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале издания.

Украинские СМИ сообщали о четырех сериях таких инцидентов с начала ночи, в Киеве и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света осталось более 600 тысяч человек.

Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске , Харькове и Херсоне. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.