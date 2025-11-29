https://ria.ru/20251129/vzryv-2058578261.html
В Киеве прогремели четыре серии взрывов
2025-11-29T10:42:00+03:00
2025-11-29T10:42:00+03:00
2025-11-29T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
днепропетровск
виталий кличко
вооруженные силы украины
харьков
в мире
киев
днепропетровск
харьков
2025
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве вновь прогремели взрывы, пишет "Телеграф".
"В Киеве
и пригороде снова слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале издания.
Украинские СМИ сообщали о четырех сериях таких инцидентов с начала ночи, в Киеве и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света осталось более 600 тысяч человек.
Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске
, Харькове и Херсоне. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.