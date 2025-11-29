Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели четыре серии взрывов - РИА Новости, 29.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 29.11.2025 (обновлено: 15:29 29.11.2025)
В Киеве прогремели четыре серии взрывов
В Киеве прогремели четыре серии взрывов - РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве прогремели четыре серии взрывов
В Киеве вновь прогремели взрывы, пишет "Телеграф". РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве прогремели четыре серии взрывов

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве вновь прогремели взрывы, пишет "Телеграф".
Киеве и пригороде снова слышны взрывы", — говорится в Telegram-канале издания.
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
Украинские СМИ сообщали о четырех сериях таких инцидентов с начала ночи, в Киеве и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света осталось более 600 тысяч человек.
Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДнепропетровскВиталий КличкоВооруженные силы УкраиныХарьковВ мире
 
 
