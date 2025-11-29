Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Неожиданная просьба от знакомого дать денег в долг или подозрительные файлы, присланные им, - признаки того, что его аккаунт был взломан мошенниками, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.

По данным полиции, если знакомый в переписке внезапно начал просить деньги или присылать вам неизвестные файлы с подозрительным содержанием, то это может быть признаком, что его аккаунт взломали мошенники.