Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками - РИА Новости, 29.11.2025
11:23 29.11.2025
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
Неожиданная просьба от знакомого дать денег в долг или подозрительные файлы, присланные им, - признаки того, что его аккаунт был взломан мошенниками, выяснило... РИА Новости, 29.11.2025
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками

МВД назвало подозрительные файлы и просьбы от знакомых признаком взлома аккаунта

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Неожиданная просьба от знакомого дать денег в долг или подозрительные файлы, присланные им, - признаки того, что его аккаунт был взломан мошенниками, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.
По данным полиции, если знакомый в переписке внезапно начал просить деньги или присылать вам неизвестные файлы с подозрительным содержанием, то это может быть признаком, что его аккаунт взломали мошенники.
При этом, согласно материалам, странные файлы, которые рассылают мошенники, обычно имеют формат APK. Ведомство предупреждает, что такие файлы несут в себе установочные пакеты вредоносных программ, через которые преступники получают удаленный доступ к телефону и похищают персональные данные.
В МВД рассказали как узнать, что мошенники пишут со взломанного аккаунта
1 сентября, 15:43
