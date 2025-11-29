https://ria.ru/20251129/vzlom-2058582039.html
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
29.11.2025
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
Неожиданная просьба от знакомого дать денег в долг или подозрительные файлы, присланные им, - признаки того, что его аккаунт был взломан мошенниками
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Неожиданная просьба от знакомого дать денег в долг или подозрительные файлы, присланные им, - признаки того, что его аккаунт был взломан мошенниками, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.
По данным полиции, если знакомый в переписке внезапно начал просить деньги или присылать вам неизвестные файлы с подозрительным содержанием, то это может быть признаком, что его аккаунт взломали мошенники.
При этом, согласно материалам, странные файлы, которые рассылают мошенники, обычно имеют формат APK. Ведомство предупреждает, что такие файлы несут в себе установочные пакеты вредоносных программ, через которые преступники получают удаленный доступ к телефону и похищают персональные данные.